Aufstieg besiegelt: Zülpich feiert, Kellerkampf bleibt offen

– Foto: Michael Schneiders

Der vorletzte Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 brachte die letzte große Entscheidung im Aufstiegsrennen: Zülpich sicherte sich mit einem souveränen Erfolg in Eilendorf Rang zwei und den Sprung in die Mittelrheinliga. Dahinter festigte Verlautenheide Platz vier, Breinig gewann das Derby in Brand deutlich, und im Tabellenkeller spitzte sich das Rennen um den Klassenerhalt auf einen Zweikampf zwischen Helpenstein und Arnoldsweiler zu.

Der Tabellen-13. Helpenstein feierte beim Neunten SV Kurdistan Düren einen ebenso deutlichen wie verdienten Auswärtssieg und verbesserte sich auf 23 Punkte. Hope Edwyn Bate brachte die Gäste nach einem Konter in Führung, ehe Dominic Sinanoglu kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Nach dem Anschlusstreffer durch Nurullah Yasar geriet Helpenstein kurz ins Wanken, entschied die Partie aber durch zwei weitere Treffer von Sinanoglu und ein Tor von Erdem Acikgöz deutlich für sich. Mit dem Erfolg verschaffte sich der SVH vor dem Saisonfinale eine hervorragende Ausgangsposition im Abstiegskampf.

Der Tabellenzweite Zülpich machte mit dem Sieg beim Sechsten SV Eilendorf den Aufstieg in die Mittelrheinliga perfekt und erhöhte sein Konto auf 66 Punkte. Marvin Iskra traf nach einer Standardsituation zur Führung, ehe Luca Ohrem unmittelbar nach der Pause und in der Schlussphase nachlegte. Eilendorf fand offensiv kaum Lösungen und konnte seine starke Rückrunde nicht mit einem weiteren Erfolgserlebnis krönen. Zülpich dominierte die Begegnung über weite Strecken und sicherte sich den entscheidenden Punktgewinn sogar in Form eines klaren Sieges.

Der bereits als Aufsteiger feststehende FC Hürth unterstrich seine Dominanz mit einem klaren Heimsieg gegen den Elften Union Schafhausen. Bastian Porschen brachte den Spitzenreiter früh in Führung, ehe Manuel Kabambi, Sven Hoffmann und Kian Assadollahi den Erfolg nach der Pause ausbauten. Hürth erhöhte sein Punktekonto auf 68 Zähler und blieb auch im 27. Saisonspiel nahezu unangreifbar. Schafhausen verharrt dagegen bei 30 Punkten.

Der Tabellendritte Breinig gewann das Derby beim Zehnten Rasensport Brand nach einer unterhaltsamen Partie mit 5:2. Zweimal gingen die Gastgeber durch Moritz Uellendall und Delany Arigbe in Schlagdistanz, doch Sulayman Dawodu mit drei Treffern, Tobias Standop und Tetsuya Shiraishi sorgten für den verdienten Erfolg der Gäste. Besonders ein umstrittener Foulelfmeter zum 4:2 brachte die Hausherren auf die Palme. Breinig bleibt mit 60 Punkten Dritter und verabschiedete sich zumindest mit einem Derbysieg aus dem Aufstiegsrennen.

Im Duell zweier Teams aus dem gesicherten Mittelfeld trennten sich der Fünfte Germania Teveren und der Siebte SC Fliesteden leistungsgerecht 1:1. Bilal Chanaa brachte die Gäste nach 36 Minuten in Führung. Tarik Kabalakli sorgte nach dem Seitenwechsel für den Ausgleich. Durch die Punkteteilung bleibt Teveren bei 42 Punkten knapp vor Fliesteden, das nun 39 Zähler aufweist.

Verlautenheide behauptete mit einem Auswärtssieg beim Achten Germania Lich-Steinstraß den vierten Tabellenplatz und erhöhte sein Punktekonto auf 44. Die Gastgeber gingen durch Kai Theidig früh in Führung, doch Cem Hircin glich per Foulelfmeter noch vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drehten Andre Hemforth und Leandro Stollenwerk die Partie zugunsten der Gäste. Für Lich-Steinstraß bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um eine bessere Platzierung im Mittelfeld.