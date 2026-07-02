Aufstieg aus dem Nachwuchs

Lian-Gabriel Lehmann rückt aus dem eigenen Nachwuchs in den Männerbereich auf. – Foto: Thomas Gorlt

Dieser Torhüter heißt Lian-Gabriel Lehmann. Der 18-Jährige rückt ab sofort fest in den Kader der ersten Männermannschaft des FC Thüringen Weida auf. Zuvor durchlief er die Nachwuchsmannschaften auf dem Roten Hügel und entwickelte sich dort kontinuierlich zu einem der vielversprechendsten Talente seines Jahrgangs. Bereits in der Rückrunde trainierte Lehmann regelmäßig mit der ersten Mannschaft und konnte dabei einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Besonders der Ex-Trainer Hendrik Penzel, der selbst viele Jahre als Torhüter aktiv war, erkannte früh sein großes Potenzial. Doch auch die Vereinsführung war schnell von seinen fußballerischen und charakterlichen Qualitäten überzeugt, sodass der Entschluss reifte, den talentierten Schlussmann dauerhaft in den Männerbereich zu integrieren. Mit Lucas Soldera steht ihm künftig ein Torhüter zur Seite, der trotz seines jungen Alters bereits über wertvolle Erfahrungen im Herrenfußball verfügt. Von diesem Austausch soll Lehmann profitieren und sich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Die Verantwortlichen sind überzeugt, mit diesem jungen und entwicklungsfähigen Torhüterduo hervorragend aufgestellt zu sein.

Dass der FC Thüringen Weida künftig verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen möchte, unterstreicht Vereinspräsident Nick Schubert mit deutlichen Worten: „Wir freuen uns sehr, mit Lian wieder einen Spieler aus unseren eigenen Reihen in die erste Mannschaft integrieren zu können. Genau diesen Weg möchten wir als Verein in den kommenden Jahren noch konsequenter verfolgen. Es ist unser Anspruch, talentierten Spielern aus dem eigenen Nachwuchs eine echte Perspektive im Männerbereich zu bieten und sie Schritt für Schritt an die Thüringenliga heranzuführen In den vergangenen Jahren mussten wir allerdings immer wieder Spieler von außerhalb verpflichten. Das lag unter anderem daran, dass die Nachwuchsarbeit und die langfristige Entwicklung in den Jahren vor unserer Amtszeit nicht mit der notwendigen Intensität vorangetrieben wurden. Die Auswirkungen spüren wir bis heute, weshalb wir unseren Kader in einigen Bereichen weiterhin extern verstärken mussten. Dabei war es uns jedoch immer wichtig, Spieler aus der Region zu gewinnen, die sich mit unserem Verein identifizieren und unseren Weg mitgehen. Umso mehr freut es uns, wenn wir nun wieder eigene Talente in den Männerbereich integrieren können. Lian ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Gleichzeitig gilt aber auch, dass junge Spieler ihre Chance mit Fleiß, Ehrgeiz und der richtigen Einstellung nutzen müssen. Talent allein reicht im Männerfußball nicht aus. Wer sich dauerhaft durchsetzen möchte, muss bereit sein, jeden Tag an sich zu arbeiten und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Bei Lian haben wir ein sehr gutes Gefühl. Er macht trotz seines jungen Alters einen außergewöhnlich reifen Eindruck, ist lernwillig, zuverlässig und bringt genau die Einstellung mit, die wir uns von einem Nachwuchsspieler wünschen. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend entwickeln kann und freuen uns darauf, ihn auf diesem Weg zu begleiten.“

