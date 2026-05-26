AUFSTIEG! Aunkirchen kehrt nach 11 Jahren in die Kreisliga zurück von Patrick Loibl · Heute, 08:32 Uhr · 0 Leser

Freude pur: Der FC Aunkirchen bezwingt in der Relegation den SV Hohenau mit 3:1 und steigt damit in die Kreisliga auf. Ein Erfolg, den das ganze Dorf ausgelassen feierte. – Foto: Robert Geisler

Der FC Aunkirchen konnte sich in einen intensiven Relegationsspiel gegen den SV Hohenau mit 3:1 durchsetzen und kehrt damit nach 11 Jahren Abstinenz zurück in die Kreisliga.

Vor 850 Zuschauern auf der top vorbereiteten Anlage des SV Neukirchen v. Wald gehörte die Anfangsphase dem SVH, der aber aus ein paar Ecken kein Kapital schlagen konnte. Mit zunehmender Spieldauer legte dann Aunkirchen die Nervosität immer mehr ab und versuchte spielerische Lösungen zu finden. Und mit der ersten gefährlichen Aktion des Spiels gingen die Grün-Weißen auch in Führung: Eder Lukas verwertete eine Flanke von David Weingärtler technisch anspruchsvoll mit dem Außenrist zum 1:0 für den FCA.

Eder Lukas eröffnete mit dem 1:0 den Fußballnachmittag in Neukirchen v. Wald – Foto: Robert Geisler

Hohenau zeigte sich vom Gegentreffer nicht geschockt und hatte nur 5 Minuten später die Chance auf den Ausgleich: FCA-Keeper Seiler konnte den Abschluss von Eiler aber mit einem starken Reflex entschärfen. Danach war die Partie geprägt von vielen Fouls im Mittelfeld, ein wirklicher Spielfluss wollte auf beiden Seiten nicht mehr entstehen. Mit der knappen 1:0-Führung für den FCA ging's also in die Kabinen. Der Start in die zweite Hälfte hätte aus Sicht der Aunkirchener nicht schlechter verlaufen können. Moosbauer fädelte im Strafraum ein und bekam dafür einen Elfmeter zugesprochen, den er selbst verwandelte - nach 50 Minuten war also alles wieder offen. Danach begann ein Abnutzungskampf, der durch die Hitze weiter beschleunigt wurde. Dank vieler weiterer Fouls des SVH bekam Aunkirchen immer wieder Freistöße aus dem Halbfeld, die Dobler Johann gefährlich vors Tor zog. Ein Treffer sollte aber vorerst nicht gelingen - bis zur 73. Minute: Da wurde ein Freistoß von Dobler aus rund 30 Metern länger und länger und schlug schlussendlich unberührt im Hohenauer Tor ein - ein wahrer Befreiungsschlag für das ganze FCA-Lager.

Die Freude musste raus bei Johann Dobler, Torschütze zum letztendlich entscheidenen 2:1. – Foto: Robert Geisler

Und eigentlich hätte Aunkirchen daraus einen Doppelschlag machen müssen, denn nur Sekunden später schob Bauer die Kugel am leeren Tor vorbei. Sollte sich das noch rächen? Hohenau warf in der Schlussphase nochmal alles nach vorne und hatte noch zwei Gelegenheiten, die aber beide rechts am Tor vorbeisausten. Und in der Nachspielzeit schlug dann noch die Stunde von Johannes Heidt. Nach einer Faustabwehr von TW Seiler wird der 19-jährige auf die Reise geschickt, läuft einmal über den halben Platz und versenkt die Kugel eiskalt per Lupfer ins Tor - das 3:1 für den FCA und gleichzeitig die Entscheidung. Als der souveräne Schiedsrichter Andreas Egner dann den Schlusspfiff ertönen ließ, gab es im grün-weißen Lager kein Halten mehr. Nach fünf Spielzeiten, in denen man immer knapp an den ersten beiden Plätzen gescheitert war, schafft Aunkirchen über die Relegation den Sprung in die Kreisliga.

Champions-League-reif: 90 Minuten lang gaben die Fans auf den Rängen alles und peitschten ihre Farben zum Erfolg. – Foto: Robert Geisler