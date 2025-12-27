Aufstieg als Ziel, Zusammenhalt als Fundament Teamcheck Winter 2025/26: TSG Hofgeismar Verlinkte Inhalte Kreisliga B Hof-Wolf TSG Hofgeis. Stefan Knerrich

Die TSG Hofgeismar geht mit klaren Zielen in den Winter. Ab dem 15. Januar startet die Vorbereitung mit Laufeinheiten und Fitnessstudio, flankiert von mehreren Hallenturnieren: dem heimischen Donig-Pokal sowie dem Raiffeisen Cup in Calden und dem KuRa Cup in Immenhausen. Schon zwischen den Jahren sammelt das Team Spielpraxis – ein Zeichen, dass Hofgeismar den Fokus nicht verliert. Der Aufstieg in die Kreisliga A bleibt das erklärte Ziel und bildet den Leitfaden bis zum Saisonende.

Die sportliche Zwischenbilanz fällt positiv aus: Neue Spieler haben sich schneller integriert als erwartet, das Gefüge wirkt stabil und geschlossen. Dass die Mannschaft bereits in der Hinrunde ein funktionierendes Kollektiv geformt hat, gilt als zentraler Erfolgsfaktor. Herausforderungen gab es vor allem auf der Torhüterposition, wo verletzungsbedingte Ausfälle Improvisation verlangten – dennoch blieb die Mannschaft wettbewerbsfähig. In Hofgeismar vertraut man darauf, dass das Team in der Rückrunde erneut Schritt für Schritt Richtung Aufstieg marschieren kann. Bewegung im Kader, klare Prognose

Im Winter kommt es zu mehreren Veränderungen: Neu im Team stehen Murat Ölge (SG Ersen/Ostheim/Zwergen), Connor Hampe (KSV Baunatal) und Jan Donig (TSV Schöneberg). Die Abgänge betreffen Fabian Klinter (SG Obermeiser/Westuffeln) und Kawo Bibo (TSV Schöneberg). Insgesamt bleibt der Kader konkurrenzfähig – und der Verein blickt selbstbewusst auf die Tabelle. Aus Sicht der TSG geht der Meistertitel nur über Hofgeismar; im Tabellenkeller sieht man TSV Deisel II und TSV Holzhausen am ehesten gefährdet.