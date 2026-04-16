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Spielvorbericht
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Aufstieg als Vizemeister? Verfolgerduell in Merl
Bezirksliga, Staffel 2: Rot-Weiß Merl empfängt den 1. FC Niederkassel. Beide haben noch gute Chancen auf die Vizemeisterschaft – und die könnte noch extrem wichtig werden.
von Niklas Bien · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Niederkassel kämpft um die Vizemeisterschaft – Foto: Christian Kreuer
In Merl treffen sich am Sonntag zwei Mannschaften, für die die Rechenspiele rund um die Vizemeisterschaft besonders wichtig werden könnten. Der Tabellenvierte Rot-Weiß Merl (36 Punkte / 19 Spiele) empfängt den aktuellen Zweiten 1. FC Niederkassel (39 Punkte / 20 Spiele). Beide sind in den vergangenen Wochen richtig gut unterwegs. Aufsteiger Merl gewann seine vergangenen drei Spiele, Niederkassel war sogar sechsmal in Serie erfolgreich. Im Hinspiel setzte sich Merl mit 3:1 durch, nun wird es wegweisend.
Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Vizemeisterschaft wird nicht nur zwischen Merl und Niederkassel vergeben. Vorjahres-Vizemeister Blau-Weiß Friesdorf hat da noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Die Blau-Weißen haben mit 38 Punkten aus 19 Spielen aktuell den besten Quotienten der drei Verfolger, könnten in den kommenden aus eigener Kraft auf den zweiten Platz springen. Zunächst braucht es dafür allerdings einen Auswärtserfolg beim VfR Hangelar, der sich beim 2:2 im Hinspiel als richtig unangenehmer Gegner entpuppte.