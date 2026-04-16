 2026-04-16T10:11:10.190Z

Spielvorbericht

Aufstieg als Vizemeister? Verfolgerduell in Merl

Bezirksliga, Staffel 2: Rot-Weiß Merl empfängt den 1. FC Niederkassel. Beide haben noch gute Chancen auf die Vizemeisterschaft – und die könnte noch extrem wichtig werden.

von Niklas Bien · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Niederkassel kämpft um die Vizemeisterschaft
Der 1. FC Niederkassel kämpft um die Vizemeisterschaft – Foto: Christian Kreuer

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BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Die Mittelrhein-Vertreter in der Regionalliga West liefern – das dürfte auch die Verfolgergruppe in Staffel zwei der Bezirksliga mit viel Wohlwollen verfolgt haben. Steigt keine Mannschaft in die Mittelrheinliga ab, verlagert sich der Effekt runter in die unteren Ligen und sorgt in der siebthöchsten Spielklasse dafür, dass drei der vier Staffel-Vizemeister mit den Meistern in die Landesliga aufsteigen. Die Voraussetzung: Mit Blick auf die Quotientenregel muss mindestens ein anderer Vizemeister hinter sich gelassen werden. Im Endspurt zählt nun also jeder Punkt.

Wegweisendes Duell um Platz zwei

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
15:15

In Merl treffen sich am Sonntag zwei Mannschaften, für die die Rechenspiele rund um die Vizemeisterschaft besonders wichtig werden könnten. Der Tabellenvierte Rot-Weiß Merl (36 Punkte / 19 Spiele) empfängt den aktuellen Zweiten 1. FC Niederkassel (39 Punkte / 20 Spiele). Beide sind in den vergangenen Wochen richtig gut unterwegs. Aufsteiger Merl gewann seine vergangenen drei Spiele, Niederkassel war sogar sechsmal in Serie erfolgreich. Im Hinspiel setzte sich Merl mit 3:1 durch, nun wird es wegweisend.

Wird Friesdorf der lachende Dritte?

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
15:15

Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Vizemeisterschaft wird nicht nur zwischen Merl und Niederkassel vergeben. Vorjahres-Vizemeister Blau-Weiß Friesdorf hat da noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Die Blau-Weißen haben mit 38 Punkten aus 19 Spielen aktuell den besten Quotienten der drei Verfolger, könnten in den kommenden aus eigener Kraft auf den zweiten Platz springen. Zunächst braucht es dafür allerdings einen Auswärtserfolg beim VfR Hangelar, der sich beim 2:2 im Hinspiel als richtig unangenehmer Gegner entpuppte.

Die weiteren Spiele des 23. Spieltags

So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
15:15

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So., 19.04.2026, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
15:15

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So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
15:30

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So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
13:00

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>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2