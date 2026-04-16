Aufstieg als Vizemeister? Verfolgerduell in Merl

Der 1. FC Niederkassel kämpft um die Vizemeisterschaft – Foto: Christian Kreuer

Die Mittelrhein-Vertreter in der Regionalliga West liefern – das dürfte auch die Verfolgergruppe in Staffel zwei der Bezirksliga mit viel Wohlwollen verfolgt haben. Steigt keine Mannschaft in die Mittelrheinliga ab, verlagert sich der Effekt runter in die unteren Ligen und sorgt in der siebthöchsten Spielklasse dafür, dass drei der vier Staffel-Vizemeister mit den Meistern in die Landesliga aufsteigen . Die Voraussetzung: Mit Blick auf die Quotientenregel muss mindestens ein anderer Vizemeister hinter sich gelassen werden. Im Endspurt zählt nun also jeder Punkt.

Wegweisendes Duell um Platz zwei



In Merl treffen sich am Sonntag zwei Mannschaften, für die die Rechenspiele rund um die Vizemeisterschaft besonders wichtig werden könnten. Der Tabellenvierte Rot-Weiß Merl (36 Punkte / 19 Spiele) empfängt den aktuellen Zweiten 1. FC Niederkassel (39 Punkte / 20 Spiele). Beide sind in den vergangenen Wochen richtig gut unterwegs. Aufsteiger Merl gewann seine vergangenen drei Spiele, Niederkassel war sogar sechsmal in Serie erfolgreich. Im Hinspiel setzte sich Merl mit 3:1 durch, nun wird es wegweisend. Wird Friesdorf der lachende Dritte? In Merl treffen sich am Sonntag zwei Mannschaften, für die die Rechenspiele rund um die Vizemeisterschaft besonders wichtig werden könnten. Der Tabellenvierte Rot-Weiß Merl (36 Punkte / 19 Spiele) empfängt den aktuellen Zweiten 1. FC Niederkassel (39 Punkte / 20 Spiele). Beide sind in den vergangenen Wochen richtig gut unterwegs. Aufsteiger Merl gewann seine vergangenen drei Spiele, Niederkassel war sogar sechsmal in Serie erfolgreich. Im Hinspiel setzte sich Merl mit 3:1 durch, nun wird es wegweisend.



Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Vizemeisterschaft wird nicht nur zwischen Merl und Niederkassel vergeben. Vorjahres-Vizemeister Blau-Weiß Friesdorf hat da noch ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Die Blau-Weißen haben mit 38 Punkten aus 19 Spielen aktuell den besten Quotienten der drei Verfolger, könnten in den kommenden aus eigener Kraft auf den zweiten Platz springen. Zunächst braucht es dafür allerdings einen Auswärtserfolg beim VfR Hangelar, der sich beim 2:2 im Hinspiel als richtig unangenehmer Gegner entpuppte.

Die weiteren Spiele des 23. Spieltags

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So., 19.04.2026, 15:15 Uhr TuS 05 Oberpleis Oberpleis SV Leuscheid SV Leuscheid 15:15 PUSH

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