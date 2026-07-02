Aufstieg als Startschuss

– Foto: Gerry Grave

Der TuS Lingen hat sich nach mehreren Jahren im Tabellenmittelfeld eindrucksvoll zurückgemeldet. Als Tabellenzweiter gelang der Aufstieg in die 1. Kreisklasse Emsland – ein Erfolg, der im Verein für große Zufriedenheit sorgt. Gleichzeitig soll die positive Entwicklung der vergangenen Monate nun auch in der höheren Spielklasse fortgesetzt werden.

Nach mehreren Jahren, in denen das Team regelmäßig im gesicherten Mittelfeld landete, sei der Aufstieg ein besonderer Erfolg gewesen. Entscheidend dafür war nach Einschätzung Meers vor allem die Entwicklung der jungen Mannschaft. „Die Jungs haben sich schon vorher stetig verbessert, in dieser Saison aber noch einmal einen großen Schritt gemacht. Außerdem haben sie die Spielidee unseres neuen Trainers David Gebbeken erstaunlich schnell verinnerlicht. In Kombination mit dem großen Ehrgeiz innerhalb der Mannschaft war das am Ende der Schlüssel zum Erfolg.“

Die Bilanz der vergangenen Saison fällt bei Betreuer Markus Meer eindeutig aus. „Sehr, sehr zufrieden! Wir sind aufgestiegen – wie könnte man da auch nicht zufrieden sein?“, sagt er. Auch wenn die Meisterschaft am Ende knapp verpasst wurde, überwiegt die Freude über den Aufstieg deutlich. „Klar, die Meisterschaft hätten wir natürlich auch gerne noch mitgenommen. So eine Schale macht schließlich schon etwas her. Aber die Nachricht, dass wir als Tabellenzweiter Meister Elbergen in die 1. Kreisklasse folgen, hat darüber schnell hinweggetröstet. Herzlichen Glückwunsch an Elbergen zur absolut verdienten Meisterschaft!“

Inzwischen trainiert die Mannschaft drei- bis viermal pro Woche und testet gegen Gegner unterschiedlicher Spielklassen – vom Vertreter der 2. Kreisklasse bis hin zum Bezirksligisten. Zu den Höhepunkten der Vorbereitung zählt traditionell die Lingener Stadtmeisterschaft beim SC Baccum. Dort trifft der TuS auf den ASV Altenlingen, SV Holthausen-Biene und den VfB Lingen.

Die Vorbereitung auf die neue Saison begann bereits am 26. Juni. Der Auftakt verlief allerdings unter außergewöhnlichen Bedingungen. „Bei gefühlten 50 Grad lag das Hauptaugenmerk aber eher auf der ersten Taktikbesprechung, dem Abstecken der Zielsetzung und dem Klären von Organisatorischem“, berichtet Meer.

„Wir haben zwar ein echtes Hammerlos erwischt, freuen uns aber trotzdem riesig, wieder dabei zu sein. Außerdem hat die diesjährige WM ja gezeigt, dass auch Underdogs durchaus überraschen können“, sagt Meer mit einem Augenzwinkern. Kurz vor Saisonbeginn steht außerdem ein gemeinsamer Ausflug zum Fußballgolf auf dem Programm, um den Teamgeist weiter zu stärken.

Geschlossenheit statt Einzelkritik

Einen einzelnen Spieler möchte Meer bewusst nicht herausheben. „Einen einzelnen Spieler hervorzuheben, fällt schwer und wäre der Mannschaft gegenüber auch nicht ganz fair.“ Vielmehr habe sich das gesamte Team sowohl fußballerisch als auch in den Bereichen Einstellung, Konstanz und Fairness deutlich weiterentwickelt.

Besonders stolz ist der Verein auf die offensive Ausrichtung. „103 Tore in 26 Spielen können sich schon sehen lassen“, betont der Betreuer. Als Aufsteiger geht der TuS Lingen mit einer realistischen Zielsetzung in die Saison. „Zunächst einmal geht es darum, möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Gleichzeitig glauben wir aber auch, dass wir das Potenzial haben, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.“

Mindestens genauso groß sei jedoch die Vorfreude auf die neue Liga. „Vor allem freuen wir uns auf neue Gegner, neue Gesichter und spannende Duelle in der 1. Kreisklasse.“

Wer am Ende um die Meisterschaft spielen wird, möchte Meer noch nicht eindeutig prognostizieren. Nach dem Aufstieg der Spitzenteams aus der Vorsaison sieht er vor allem SV Eintracht Schepsdorf und FC Leschede II in einer guten Ausgangsposition. Gleichzeitig rechnet er mit einer ausgeglichenen Liga, in der mehrere Mannschaften bis zum Saisonende um die Spitzenplätze kämpfen könnten.

Veränderungen im Kader

Auch personell hat sich beim TuS einiges getan. Patrick Menis wechselt zur Ü32 des SV Meppen, während der bisherige sportliche Leiter Dennis Meiners seine aktive Laufbahn beendet. Ganz verabschieden möchte Meer ihn allerdings nicht: „Dennis – merk dir gut, wo du deine Fußballschuhe hinhängst. Man weiß ja nie.“

Die vakante Co-Trainerstelle wird intern gelöst. Norman Rensing und Anatoli Sobolewski unterstützen Cheftrainer David Gebbeken künftig als spielende Co-Trainer.

Auf der Zugangsseite verstärkt Dmytro Vorotilov, der vor einigen Monaten aus der Ukraine nach Lingen gezogen ist, den Kader. Mit Jannik Kemna kommt zudem ein Torhüter vom VfB Lingen und übernimmt die Nachfolge von Menis zwischen den Pfosten. Ebenfalls vom VfB wechselt Tiago Sousa Marinho, der künftig gemeinsam mit seinem Bruder Diogo für den TuS aufläuft. Komplettiert werden die Neuzugänge durch Rico Rensing, der nach seiner Zeit beim VfB zu seinem Jugendverein zurückkehrt und künftig gemeinsam mit seinem Bruder Norman auf dem Platz stehen wird.

Sorge um den Amateurfußball

Über den eigenen Verein hinaus beschäftigt Meer vor allem die Entwicklung im Amateurfußball. Sollte er beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ein Thema setzen dürfen, wäre dies die zunehmende Zahl an Mannschaftsabmeldungen.

„Gefühlt verschwinden mittlerweile jedes Jahr mindestens ein oder zwei Teams aus dem Spielbetrieb, wodurch die Ligen leider immer kleiner werden“, sagt er. Neben bereits vorgenommenen Anpassungen der Spielordnung könne aus seiner Sicht auch eine Überarbeitung der Festspielregelungen sinnvoll sein. „Gerade in den untersten Spielklassen würde etwas mehr Flexibilität einigen Vereinen helfen und kleineren Kadern zusätzlichen Handlungsspielraum verschaffen.“

Mit dem Rückenwind des Aufstiegs, einer eingespielten jungen Mannschaft und klaren Vorstellungen für die Zukunft startet der TuS Lingen nun in sein Abenteuer 1. Kreisklasse – mit dem Ziel, sich dort dauerhaft zu etablieren.