Aufstieg als letzte Mission

„Ja, das stimmt. Ich werde in der Thüringenliga nicht mehr dabei sein“, erklärt Johannes Kraus. „Traurig bin ich darüber nicht, diese Entscheidung habe ich ja nicht gestern getroffen und für den Verein kommt das nicht überraschend. Für die Thüringenliga müsste ich wieder mehr investieren. Da reicht es nicht, sich Samstag oder Sonntag einfach auf den Platz zu stellen. Ich werde diese Woche noch 37 Jahre, im November wieder Vater und führe ein Geschäft. Meine Prioritäten haben sich zwangsläufig verschoben.“ Tatsächlich trug sich der Abschied schon seit Längerem in seinem Hinterkopf. Bereits vor vier Jahren wollte er Schluss machen. Doch Borsch-Coach Andreas Mannel überzeugte ihn damals, weiterzumachen, um dem Verein beim Generationenwechsel zu helfen – eine Entscheidung, die er rückblickend nicht bereut.

Seine aktive Zeit beim SV Borsch liest sich wie ein Musterbeispiel für Vereinstreue und sportliche Beständigkeit. Johannes Kraus hat alle Höhen und Tiefen miterlebt, war Teil von Aufstiegen, Pokalfights und Last-Minute-Wunder. „Da gab es viele schöne Erinnerungen. Ich wurde in der E-, D- und B-Jugend Thüringenmeister. Habe mit dem SV Borsch einen direkten Durchmarsch von der Bezirksliga in die Thüringenliga geschafft, wo ich dann sechs Jahre spielen durfte“, blickt er zurück. Legendär bleibt das 3:2 in Dachwig: „Wir lagen bis zur 90. Minute 0:2 zurück und haben in der Nachspielzeit noch drei Tore geschossen.“

Neben sportlichen Erfolgen waren es vor allem die Menschen, die seine Zeit geprägt haben. „Ich habe sehr viele tolle Menschen kennengelernt – Spieler, Trainer, Betreuer und Ehrenamtliche, die diese Entwicklung überhaupt erst ermöglichten. Dabei sind Freundschaften entstanden, die die Fußballzeit überdauern werden", sagt Johannes mit einer ordentlich Portion Wehmut. Der Defensivspieler verlässt die Bühne des aktiven Fußballs, aber nicht den Fußball selbst. „Ich werde dem Fußball sicherlich erhalten bleiben, wobei es hier keine konkreten Pläne gibt“, lässt er offen, ob es ihn vielleicht irgendwann in eine Trainerrolle oder eine andere Funktion verschlagen könnte.