Aufstieg als klares Ziel

– Foto: Milan Civelek

Die vergangene Saison verlief für den FC Medya Oldenburg mit zwei unterschiedlichen Gesichtern. Während die Mannschaft in der Hinrunde zu den stärksten Teams der Liga gehörte, ließ sie nach der Winterpause deutlich nach. Nun richtet sich der Blick nach vorn: Mit klaren Aufstiegsambitionen startet der Klub Ende Juli in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 1. Kreisklasse Jade-Weser-Hunte.

„Mit der Hinrunde waren wir sehr zufrieden. In der Rückrunde haben wir dann stark nachgelassen, das war ein bisschen enttäuschend“, sagt Social-Media-Manager Milan Civelek.

Die Analyse der vergangenen Spielzeit fällt beim FC Medya Oldenburg gemischt aus. Vor allem die erste Saisonhälfte entsprach den Erwartungen, ehe die Mannschaft in der Rückrunde deutlich an Konstanz verlor.

Als herausragenden Spieler der vergangenen Saison hebt Civelek Torjäger Ali Akyol hervor. Der Angreifer erzielte mit 29 Treffern die meisten Tore der Liga und bestätigte damit seine außergewöhnliche Offensivqualität bereits zum wiederholten Mal.

Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt am 30. Juli 2026. Dann will die Mannschaft die Grundlagen schaffen, um die Schwankungen der vergangenen Spielzeit hinter sich zu lassen.

Doch nicht nur seine Trefferquote beeindruckte den Vereinsvertreter. „Ali Akyol hält die ganze Mannschaft zusammen, motiviert die Jungs und hat in dieser Saison mit 29 Toren die meisten Treffer der Liga erzielt. Das ist ihm auch schon in der Saison 2024/25 gelungen“, erklärt Civelek.

Gleichzeitig betont er, dass der Erfolg nicht allein an einem Spieler festzumachen sei, sondern die gesamte Mannschaft Anerkennung verdiene.

Aufstieg soll endlich gelingen

Sportlich formuliert der FC Medya Oldenburg für die kommende Spielzeit ein eindeutiges Ziel. Seit dem Aufstieg in die 1. Kreisklasse zur Saison 2022/23 bewegt sich der Verein konstant in derselben Liga. Nun soll erstmals der Sprung in die Kreisliga gelingen.

„Unser Ziel ist ganz klar der Aufstieg. Seit der Saison 2022/23 spielen wir in der 1. Kreisklasse. Seitdem sind wir weder auf- noch abgestiegen. Jetzt wollen wir endlich den Aufstieg in die Kreisliga perfekt machen“, sagt Civelek.

Als stärkste Konkurrenten im Titelrennen sieht er den FC Rastede, TuS Westerloy und SSV Jeddeloh II Metjendorf. „Diese Mannschaften haben sehr gute Spieler, die einfach als Team hervorragend funktionieren“, begründet er.

Auch personell steht der Verein vor Veränderungen. Mit Hogir Akbulut beendet nach zehn Jahren beim FC Medya Oldenburg eine langjährige Vereinsgröße seine Karriere. Zudem verlassen Kostantinos Tzamaras und Ioannis Geraniotakis den Verein aufgrund eines Umzugs ins Ausland. Ryan Gnerlich gehört ebenfalls nicht mehr zum Kader.

Auf der Zugangsseite stehen bislang Ben Alexander Grahl sowie Sazvan Ato Mirza Dena fest. Weitere Personalentscheidungen sind nach Vereinsangaben noch offen.

Mit einer klaren Zielsetzung, einem herausragenden Torjäger und ersten Veränderungen im Kader will der FC Medya Oldenburg in der neuen Saison einen neuen Anlauf nehmen – und den lange angestrebten Aufstieg in die Kreisliga endlich verwirklichen.