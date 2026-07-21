Aufstieg als Gewohnheit? Pauli blickt optimistisch auf die neue Saison

Vor dem vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung gegen den Westfalenligisten GW Nottuln am Mittwochabend (19.30 Uhr) im Getränke Hoffmann Stadion herrscht beim SC Spelle-Venhaus Zuversicht. Die Schwarz-Weißen befinden sich knapp anderthalb Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im Niedersachsenpokal gegen den Heeslinger SC auf der Zielgeraden ihrer Vorbereitung. Einer der Spieler, die dabei bislang einen starken Eindruck hinterlassen haben, ist Moritz Pauli.
Der 25-jährige Defensivspieler wechselte im Sommer von Borussia Münster nach Spelle und fühlt sich bei seinem neuen Verein bereits angekommen. „Es macht mir sehr viel Spaß, auch mit der Mannschaft. Das Umfeld ist familiär. Ich habe mich sehr gut eingefügt und ich fühle mich sehr, sehr wohl“, sagt Pauli auf der Homepage des Vereins über seine ersten Wochen beim Oberligisten.
Pauli lobt Trainerteam und Mannschaft
In den bisherigen Testspielen setzte das Trainerteam um Henry Hupe und Thomas Klimka den Neuzugang überwiegend in der Innenverteidigung ein. Dort überzeugte Pauli durch seine Ruhe am Ball und seine Präsenz im Defensivverbund. Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt er sich zufrieden.
Besonders das 3:1 gegen die U23 von Preußen Münster ist ihm in Erinnerung geblieben. „Das Spiel gegen Preußen war richtig geil, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball“, erklärt der Westfale. Gleichzeitig hebt er die Detailarbeit des Trainerteams hervor. Hupe und Klimka seien ständig auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. „Beide sind wirklich fußballverrückt. Das habe ich selten so erlebt“, sagt Pauli.
Auch abseits des Platzes scheint die Integration gelungen. Die tägliche Anreise aus Münster vergehe dank der Gespräche mit Mitspielern wie Marvin Kehl, Leon Dosquet, Felix Golkowski, Jan Wulkotte oder Benjamin Evers deutlich schneller als erwartet. Fußball sei dabei fast immer Gesprächsthema.
Kampf um die Startplätze läuft auf Hochtouren
Während der Test gegen GW Nottuln die nächste Standortbestimmung darstellt, richtet sich der Blick im Trainerteam bereits auf den 2. August. Dann wartet mit dem Heeslinger SC die erste Pflichtaufgabe im Niedersachsenpokal.
Henry Hupe betont, dass die endgültige Startformation noch nicht feststeht. Zwar sollen gegen Nottuln erste Konstellationen erkennbar werden, die für den Pflichtspielauftakt infrage kommen. „Vor der ersten Pflichtaufgabe ist nichts in Stein gemeißelt“, stellt der Trainer jedoch klar.
Die Konkurrenz innerhalb des Kaders ist groß. In den bisherigen Testspielen rotierte das Trainerteam regelmäßig und probierte unterschiedliche Besetzungen aus. Für Pauli ist das ein normaler Prozess. „Wir haben viel probiert“, sagt der Verteidiger, der bei Borussia Münster bereits Verantwortung bei Standardsituationen übernommen hatte.
Mit Blick auf die neue Spielzeit zeigt sich der Neuzugang jedenfalls optimistisch. Die Oberliga Niedersachsen kennt er bislang nur aus der Ferne, dennoch traut er seiner neuen Mannschaft einiges zu. „Wenn wir ansatzweise auf den Platz bringen, wie die Rahmenbedingungen in Spelle sind, wird es auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison“, sagt Pauli – und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: „Ich bin positiv. Ich bin die vergangenen beiden Jahre aufgestiegen. Warum soll es nicht dreimal gelingen?“
Bevor über solche Ziele gesprochen wird, wartet jedoch zunächst der Test gegen GW Nottuln. Hupe erwartet einen anspruchsvollen Gegner und spricht von einem „richtig guten Gegner“, der den Spellern kurz vor dem Pflichtspielstart noch einmal alles abverlangen dürfte.