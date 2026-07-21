Aufstieg als Gewohnheit? Pauli blickt optimistisch auf die neue Saison

Vor dem vorletzten Testspiel der Sommervorbereitung gegen den Westfalenligisten GW Nottuln am Mittwochabend (19.30 Uhr) im Getränke Hoffmann Stadion herrscht beim SC Spelle-Venhaus Zuversicht. Die Schwarz-Weißen befinden sich knapp anderthalb Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im Niedersachsenpokal gegen den Heeslinger SC auf der Zielgeraden ihrer Vorbereitung. Einer der Spieler, die dabei bislang einen starken Eindruck hinterlassen haben, ist Moritz Pauli. Der 25-jährige Defensivspieler wechselte im Sommer von Borussia Münster nach Spelle und fühlt sich bei seinem neuen Verein bereits angekommen. „Es macht mir sehr viel Spaß, auch mit der Mannschaft. Das Umfeld ist familiär. Ich habe mich sehr gut eingefügt und ich fühle mich sehr, sehr wohl“, sagt Pauli auf der Homepage des Vereins über seine ersten Wochen beim Oberligisten.

Pauli lobt Trainerteam und Mannschaft In den bisherigen Testspielen setzte das Trainerteam um Henry Hupe und Thomas Klimka den Neuzugang überwiegend in der Innenverteidigung ein. Dort überzeugte Pauli durch seine Ruhe am Ball und seine Präsenz im Defensivverbund. Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt er sich zufrieden. Besonders das 3:1 gegen die U23 von Preußen Münster ist ihm in Erinnerung geblieben. „Das Spiel gegen Preußen war richtig geil, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball“, erklärt der Westfale. Gleichzeitig hebt er die Detailarbeit des Trainerteams hervor. Hupe und Klimka seien ständig auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. „Beide sind wirklich fußballverrückt. Das habe ich selten so erlebt“, sagt Pauli.