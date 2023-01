Aufstieg? "Alles andere wäre eine Enttäuschung" FC Schmittweiler-Callbach liegt nach der Halbserie ganz klar auf Kurs Landesliga-Rückkehr

Schmittweiler/Callbach. Als einziger Bezirksligist nahm Absteiger FC Schmittweiler-Callbach vor der Saison das Wort „Aufstieg“ in den Mund. Fortan musste man sich daran messen lassen und liegt vor dem Start der Restrückrunde am 5. März bei der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim auf Kurs. Mit 43 Punkten aus 17 Spielen liegt man nur zwei Punkte hinter Primus Blau-Weiß Idar-Oberstein. Die beiden direkten Duelle gegen den FSV gewann man (2:0, 4:1), gab einzig gegen die SG Weinsheim, bei einer kuriosen 2:3-Pleite in der Nachspielzeit, in Birkenfeld (4:1) sowie beim FC Brücken (1:1) Punkte ab.