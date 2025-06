Aufstieg!!!

Man wusste, dass Neusäß nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist, daher war sich jeder bewusst, dieses Spiel muss mit absoluter Ernsthaftigkeit angegangen werden. Und genau das tat der SVN auch. Von Minute 1 weg kontrollierte der SVN das Spiel, verteidigte hervorragend und erarbeitete sich Chancen. Es dauerte auch nicht lange, bereits in der 4. Minute traf Christian Hollinger aus 20 Metern ins Kreuzeck und gab die Richtung für das heutige Spiel vor. Man hätte bis zur Halbzeit schon deutlich höher führen können, aber das altbekannte Problem der Chancenverwertung war auch heute wieder das Manko. So dauerte es bis zur 30. Minute, als sich wieder Christian Hollinger in den Sechzehner dribbelte und unfair von den Beinen gefegt wurde. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Ioannis Gkountoglou sicher zum 2:0. Noch vor dem Halbzeit Pfiff in der dritten Nachspielminute konnte Joshua Aydogan seinem Ex-Verein das 3:0 einschenken.

Wer aber dachte, Neusäß hat sich damit geschlagen gegeben, lag falsch. In Halbzeit zwei tat sich der SVN deutlich schwerer und konnte nicht mehr gewohnt sein Spiel aufziehen. Neusäß gewann immer mehr Spielanteile im Mittelfeld und zwang den SVN, seine Qualitäten im Verteidigen zu beweisen. Unterstützt wurden sie durch lautstarke Anfeuerung, unter anderem durch die Jungs vom TSV Diedorf II, die heute Meister geworden sind, Glückwunsch dazu nach Diedorf. Das Verteidigen gelang auch bis zur 80. Minute. Dann hieß es aber leider Tor für die Gäste durch Borys Klimczewski. Davon ließ sich der SVN aber nicht aus der Spur bringen. In Minute 88 setzte Ioannis Gkountoglou den Schlusspunkt zum 4:1 für den SVN.