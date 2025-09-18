Aufsteigerduell zwischen DSV 1900 und DSC Preußen eröffnet Spieltag

Mit TuSpo Saarn, der TuS Mündelheim und dem SV Duissern stehen gleich drei Mannschaften in der Kreisliga A Duisburg, Gruppe 1, punktgleich an der Tabellenspitze. Saarn ist erst am Dienstag im Einsatz, kann am Wochenende also die Konkurrenz ganz entspannt beobachten. Los geht es am Freitagabend mit der Partie zwischen dem DSC Preußen und der Reserve des Duisburger SV. In der Gruppe 2 steigen alle Duelle am Sonntag. Spitzenreiter FSV Duisburg ist dann bei RWS Lohberg zu Gast, der punktgleiche Aufsteiger Gelb-Weiß Hamborn reist zum FC Albania. Diese Spiele gibt es außerdem.
________________
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - DSC Preußen
Fr., 26.09.25 19:45 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Heißen
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Fatihspor Mülheim
So., 28.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Viktoria Buchholz II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TuSpo Saarn 1908
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - FC Taxi Duisburg
8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr DSC Preußen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - Mülheimer SV 07 II
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SC Croatia Mülheim
So., 05.10.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - Duisburger SV 1900 II
So., 05.10.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SV Duissern
So., 05.10.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - TuS Mündelheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Heißen - TSV Heimaterde Mülheim
________________
________________
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - TV Jahn Hiesfeld
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 28.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - FC Albania Duisburg
So., 28.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Heißen II
So., 28.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - 1. FC Hagenshof
So., 28.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - RW Selimiyespor Lohberg
8. Spieltag
So., 05.10.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SuS 09 Dinslaken II
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Heißen II - SV Hamborn 1890
So., 05.10.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - MTV Union Hamborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - TSV Bruckhausen
So., 05.10.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - Sportfreunde Walsum 09
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - DJK Vierlinden
So., 05.10.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - Eintracht Walsum