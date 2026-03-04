Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Aufsteigerduell zwischen Denzlingen und TSV Singen im Elzstadion
Der FC Denzlingen trägt auch sein zweites Heimspiel im Kalenderjahr 2026 im Elzstadion in Emmendingen aus.
Im heimsichen Einbollenstadion kann immer noch nicht gespielt werden. Das Oberligaspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem Türkischen SV Singen wird daher wie bereits das erste Denzlinger Spiel im Jahr 2026 (4:3 gegen Hollenbach) auf dem Kunstrasen im Elzstadion stattfinden. Los geht es am Samstag um 14 Uhr.