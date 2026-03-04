 2026-02-20T12:29:42.904Z

Aufsteigerduell zwischen Denzlingen und TSV Singen im Elzstadion

Oberligapartie findet in Emmendingen statt

Der FC Denzlingen trägt auch sein zweites Heimspiel im Kalenderjahr 2026 im Elzstadion in Emmendingen aus.

Im heimsichen Einbollenstadion kann immer noch nicht gespielt werden. Das Oberligaspiel zwischen dem FC Denzlingen und dem Türkischen SV Singen wird daher wie bereits das erste Denzlinger Spiel im Jahr 2026 (4:3 gegen Hollenbach) auf dem Kunstrasen im Elzstadion stattfinden. Los geht es am Samstag um 14 Uhr.