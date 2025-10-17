Aufsteigerduell wartet auf den Türkischen SV

Wiesbaden. Beim Türkischen SV läuft es ähnlich erfolgreich weiter, wie die vergangene Saison mit dem Aufstieg und der Super-Serie endete. Beim 5:1-Heimsieg gegen den FC Ederbergland bot der TSV eine „überragende“ Vorstellung und sprang auf Platz zwei.

Nach 4:0 zur Pause schaltete das Team in den Verwaltungsmodus. Das neu formierte Innenverteidiger-Duo Abdullah Tasdelen und Malik Deveci überzeugte hinten, vorne traten – wie so oft – Tahiri, Rudi, Amallah und Dreierpacker Göcek in Erscheinung. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum Mitaufsteiger VfR Limburg. „Für mich eine super Truppe, die ich niemals unterschätzen werde“, weiß TSV-Coach Gökhan Caliskan um die Schwere der Aufgabe. Personell kann er aus dem Vollen schöpfen.