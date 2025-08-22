Aufsteigerduell! Voxtrup will gegen Lohne II punkten

Personell sieht es beim VfR Voxtrup gut aus. „Der Kader ist soweit fast vollständig. Zwei Jungs sind im Urlaub, dafür kehrt einer zurück. Marko Djordjevic und Mika Mönnig sind weiterhin verletzt. Ansonsten hoffen wir, dass die Spieler, die leicht angeschlagen aus dem letzten Spiel gegangen sind, einsatzfähig sind“, so Coach Alexander Heinz.

Der Trainer warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Wir dürfen uns von dem Sieg in der Vorbereitung gegen Lohne II nicht blenden lassen. Sie sind eine junge und hungrige Mannschaft, die jedes Team in der Landesliga vor Aufgaben stellen kann.“ Das direkte Duell End Juli konnte Voxtrup mit 3:2 gewinnen.

Trotzdem will Voxtrup vor heimischer Kulisse selbstbewusst auftreten: „Unser Anspruch ist es, zu Hause gegen jeden zu punkten – und das wird auch morgen der Plan sein.“ Jedoch hat Lohne II aktuell sechs Punkte auf dem Konto und damit drei Zähler mehr als Voxtrup. Die Tabellensituation könnte am Sonntag also getauscht werden.

Anpfiff ist dann um 15.00 Uhr.