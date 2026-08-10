Aufsteigerduell: Türk Garching schlägt Phönix in der Nachspielzeit Bezirksliga Nord von Patrik Stäbler · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Fatih Topcu marschiert mit dem FC Türk Sport Garching durch die Kreisliga. – Foto: Privat

Der Aufsteiger gewinnt eine Woche nach der 0:6-Klatsche in Freising. Emanuel Gstettner trifft in der Nachspielzeit zum Sieg.

Der FC Türk Sport Garching hat seine erste Pleite nach 440 Tagen ohne Niederlage gut verdaut. So holte der Aufsteiger in der Bezirksliga Nord eine Woche nach der 0:6-Klatsche in Freising gegen den FC Phönix München einen 3:2-Heimerfolg. Allerdings mussten die Platzherren bis zur Nachspielzeit zittern, ehe Emanuel Gstettner das Siegtor gelang. Mit sechs Punkten aus drei Spielen rangiert der Liganeuling nunmehr auf Tabellenrang sechs. „Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen“, hatte Garchings Trainer Fatih Topcu nach der Abreibung in Freising gefordert. Und genau das tat seine Mannschaft gegen Phönix München im Duell der Aufsteiger. So übernahmen die Platzherren vor 40 Zuschauern im Garchinger Seestadion vom Start weg die Kontrolle und konnte bereits nach zwölf Minuten in Führung gehen. Verantwortlich dafür war Kapitän Thomas Schreiner, der mit seinem 1:0 die Richtung für sein Team vorgab.