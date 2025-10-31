Aufsteigerduell mit hoher Bedeutung

Der Tabellenletzte trifft auf den Vorletzten, beide Teams trennen aktuell nur wenige Punkte. Für die Eichsfelder bietet sich damit die große Chance, nach einem Drittel der Saison endlich den ersten Oberliga-Sieg einzufahren und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wiederherzustellen.

Seit dem Trainerwechsel von André Thüne zu Benedikt Seipel hat sich beim SC vor allem defensiv etwas getan. In den ersten acht Saisonspielen kassierte Heiligenstadt im Schnitt rund 2,5 Gegentore pro Partie – zuletzt war es nur noch einer. Beim 0:0 gegen Bischofswerda blieb die Null erstmals stehen, und auch beim Spitzenreiter SC Freital präsentierte sich der Neuling lange stabil. Erst nach dem Platzverweis gegen Kapitän Möhlhenrich – seinem bereits zweiten in dieser Saison – musste der SC in der Schlussphase noch zwei Gegentreffer hinnehmen.

Trotz der Niederlage sah Trainer Benedikt Seipel positive Ansätze: „Wir haben über weite Strecken gut und aktiv gegen den Ball gearbeitet und erste positive Ansätze im Umschalten nach Balleroberung gezeigt. Darauf lässt sich aufbauen.“ Diese Entwicklung soll nun die Basis für den ersten Dreier werden.

Kein Endspiel – aber ein richtungsweisendes Duell

Auch wenn tabellarisch viel auf dem Spiel steht, will Seipel den Druck nicht zu groß werden lassen. „Das jetzt schon ein Endspiel zu nennen, wäre übertrieben. Sicherlich wollen wir gegen Stendal punkten, aber wichtiger ist der Weg, auf dem wir uns befinden. Wenn wir zusammenbleiben und jede Woche dazulernen, werden die Punkte zwangsläufig kommen.“

Dennoch: Eine weitere Niederlage könnte die Lage am Tabellenende weiter verschärfen. Selbst in dem Fall dass die Mitkonkurrenten ebenfalls verlieren, würde der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze bei sieben Punkten bleiben – ein Sieg hingegen würde neue Hoffnung und Aufbruchsstimmung im Eichsfeld entfachen.

Kompakt stehen, mutiger werden

Im Fokus steht für den SC die Balance zwischen defensiver Stabilität und mehr Mut im Offensivspiel. Gegen die körperlich robuste Mannschaft aus Stendal fordert Seipel eine ähnliche Leidenschaft wie in den vergangenen Wochen, aber mit mehr Zielstrebigkeit nach vorne: „Wir wollen kompakt und leidenschaftlich verteidigen, daran Spaß haben und im Spiel mit dem Ball einen Schritt nach vorn machen.“

Die Hoffnung im Eichsfeld ist groß, dass aus den positiven Ansätzen der letzten Wochen nun endlich zählbare Ergebnisse werden. Der erste Oberliga-Sieg wäre nicht nur ein Befreiungsschlag, sondern auch ein starkes Signal, dass der 1. SC 1911 Heiligenstadt endgültig in der Liga angekommen ist.