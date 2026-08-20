Aufsteigerduell, Klassiker und Stadtmeisterschafts-Revanche Die Sonntags-Spiele der Bezirksliga in der Vorschau von Benedikt Hitze · Gestern, 12:57 Uhr · 0 Leser

Weyhe will die ersten Punkte im Aufsteiger-Duell ergattern – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Am Sonntagnachmittag steigt der verbleibende Dreierpack des 3. Spieltags in der Bezirksliga. Während in Weyhe zwei noch punktlose Aufsteiger im direkten Duell aufeinandertreffen, kommt es in Sulingen zum Dauerbrenner gegen Sudweyhe. Den Abschluss bildet das Spitzenspiel zwischen Eilvese und Esperke.

Ende der Schonfrist: Weyhe und Stöckse kämpfen um die ersten Zähler Am frühen Sonntagnachmittag (13:30 Uhr) stehen sich der SV Weyhe und der SV Grün-Weiß Stöckse im Duell der Liga-Neulinge gegenüber. Beide Teams sind nach zwei Spieltagen noch ohne Punkte, weshalb der Druck im Tabellenkeller bereits spürbar steigt. Weyhe-Coach Dominik Mahn stellt klar, dass Ausreden ab sofort nicht mehr zählen: „Für uns ist der Welpenschutz jetzt vorbei und wir wollen auf jeden Fall was Zählbares mitnehmen.“ Trotz der 0:3-Niederlage in Esperke blickt er zuversichtlich auf das Duell vor heimischer Kulisse: „Wir sind aber guter Dinge, weil wir eine gute Trainingswoche hatten und die Stimmung in der Mannschaft echt gut ist. Wir wollen unsere Stärke, den Offensivfußball, endlich wieder zeigen.“ Mit der erhofften Rückkehr von Marius Witt und Lukas Mayländer peilt der Aufsteiger den ersten Bezirksliga-Dreier der Vereinsgeschichte an.

Gästetrainer Alexander Meyer erwartet eine schwierige Aufgabe und verweist auf die Platzverhältnisse: „Auswärts auf Kunstrasen – wir trainieren nicht auf Kunstrasen, wir spielen nicht auf Kunstrasen, deswegen haben wir da einen Nachteil.“ Dennoch geht Stöckse keineswegs mutlos in die Begegnung. Meyer stellt klar: „Wir fahren nicht hin, eine Stunde auswärts, um dann mit 0 Punkten nach Hause zu fahren. Den Anspruch haben wir auch nicht. Aber es wird ein schweres Spiel auf Augenhöhe werden.“ So., 23.08.2026, 13:30 Uhr SV Weyhe SV Weyhe SV Grün-Weiß Stöckse SV GW Stöcks 13:30 PUSH Bezirksliga-Klassiker: Sulingen empfängt unter Druck stehendes Sudweyhe Um 15:00 Uhr folgt das Traditionsduell zwischen dem FC Sulingen und dem TuS Sudweyhe. Während die Hausherren nach dem 3:1 in Seckenhausen nachlegen wollen, geraten die Gäste nach zwei Pleiten zum Start bereits früh in Bedrängnis. FC-Trainer Stefan Rosenthal sieht in der Begegnung ein Duell zweier spielstarker Teams: „Das ist eben seit jeher ein Klassiker in der Bezirksliga. Ich glaube, dass zwei Mannschaften mit einem fußballerischen Ansatz gegeneinander antreten.“ Er rechnet mit einem engen Schlagabtausch, stellt aber auch die tabellarische Lage des Gegners heraus: „Südweyhe hat mit null Punkten ein bisschen Druck, das muss man schon sagen, dass man den Start nicht ganz in den Sand setzt.“ Dennoch verweist er auf das Potenzial im Sudweyher Kader: „Insbesondere der Torwart Schoppe ist wirklich in der Bezirksliga einer der Besten.“ Das Ziel des FCS ist dennoch klar gesteckt: „Wir spielen zu Hause und wir wollen die drei Punkte bei uns behalten, um mit sechs Punkten doch ein bisschen in die obere Tabellenhälfte zu schielen.“ Auf der Gegenseite fordert Sudweyhe-Coach Saimir Dikolari mehr Disziplin im eigenen Spiel. Für ihn ist Sulingen „eine sehr homogene Mannschaft“, die vor allem über Teamgeist und taktische Disziplin komme. Vor der schweren Auswärtsaufgabe nimmt er sein Team in die Pflicht: „Da müssen wir halt alles reinlegen. Gerade auch wieder unsere individuelle Fehlerquote müssen wir abbauen und gucken, dass wir Konstanz in unser Spiel reinkriegen.“ Am Ende werde die Tagesform und der Wille entscheiden: „Da wird es wieder darauf ankommen, wer es letztendlich irgendwie auch ein bisschen mehr will. Wir fahren auf jeden Fall motiviert dorthin und wollen die ersten Punkte in der Saison versuchen mitzunehmen.“

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr FC Sulingen FC Sulingen TuS Sudweyhe TuS Sudweyhe 15:00 PUSH

Brisantes Topspiel: Eilvese empfängt nach Stadtmeisterschafts-Zoff den SV Esperke Zum Abschluss des Spieltags empfängt der makellose Spitzenreiter STK Eilvese um 15:30 Uhr den ebenfalls noch verlustpunktfreien SV Esperke zum Topspiel. STK-Trainer Pascal Preuß rechnet mit einer hochbrisanten Begegnung und erinnert an das letzte Aufeinandertreffen: „Wir haben ja in der Stadtmeisterschaft gegen die gespielt. Es gab ein paar Kabeleien auf dem Platz, nach dem Spiel gab es auch noch ein paar Wortgefechte. Ich will damit sagen, dass Esperke auf jeden Fall heiß sein wird.“ Dennoch liegt der Fokus bei der eigenen Leistung. Preuß warnt ausdrücklich davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: „Eins ist klar, auch wir sind schlagbar, wenn wir nicht konzentriert sind und Mist machen. Wenn wir einen Schlendrian drin haben und meinen, wir müssten rumgemmeln auf dem Platz, dann wird es eng.“ Zeigt sein Team jedoch das gewohnte Gesicht, ist der Coach überzeugt, dass man die drei Punkte an der Leine behalten wird.

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr STK Eilvese STK Eilvese SV Esperke 1929 SV Esperke 15:30 PUSH