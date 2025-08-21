Aufsteigerduell in Voxtrup, Mühlen und Bevern mit Favoritenrollen

Der vierte Spieltag der Landesliga Weser-Ems steht vor der Tür und alle sieben Partien des Wochenende finden am Sonntag statt. Landesliga pur! In Voxtrup treffen zwei Aufsteiger aufeinander und Bevern will beim Tabellenletzten weiter marschieren. Wir schauen auf die Paarungen.

Aktuell sind beide Teams durch einen Punkt getrennt und die Partie ist richtungsweisend, ob man sich von den Abstiegsrängen etwas absetzen kann. In der abgelaufenen Saison gewannen beide Teams je eine Partie, sodass in der Frühphase der Saison noch keine Prognose machbar ist.

Das Spiel in Bevern hat ein wenig von "David gegen Goliath". Bevern gewann alle drei Partien und Esens hat aktuell null Punkte auf dem Konto. Platz eins gegen Platz 16. In der Saison 23/24 standen sich die beiden zuletzt gegenüber. Dabei konnten beide Mannschaften je ein Duell gewinnen.

Melle zwar noch ungeschlagen, jedoch auch ohne Sieg, empfängt den BV Garrel, der nach einer Auftaktniederlage zwei Mal gewann und auf Rang vier steht. In der abgelaufenen Saison fielen einige Tore in den direkten Duellen. Das Spiel in Melle endete 4:4. Zuschauer erwarten also auch am Sonntag Tore.

Die Prognose zwischen dem SV Brake und GW Mühlen fällt einem dann wohl etwas leichter. Mühlen hat sieben Punkte auf dem Konto und das beste Torverhältnis der Liga. Brake verlor zuletzt zwei Mal. Die letzten Duelle stammen aus der Saison 18/19. Damals konnte Mühlen zwei Mal als Sieger vom Feld schreiten.

Ein Duell zweier Tabellennachbarn findet zwischen GW Firrel und dem Oberliga-Absteiger VfL Oldenburg statt. Platz 15 gegen Platz 14. Beide Teams wollen raus aus dem Keller und den zweiten Dreier der jungen Saison holen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr TV Dinklage TV Dinklage SV Vorwärts Nordhorn SV Vorwärts 15:00 PUSH

Dinklage verlor unter der Woche zwar knapp gegen den SV Bevern, doch der TVD zeigte bereits, dass mit ihnen zu rechnen ist. Vorwärts Nordhorn hat aktuell sechs Punkte auf dem Konto und will weiter nach oben blicken. In der vergangenen Saison neutralisierten sich die beiden Teams und konnten je einmal gewinnen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr VfR Voxtrup VfR Voxtrup BW Lohne BW Lohne II 15:00 PUSH