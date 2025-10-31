Aufsteigerduell in Voxtrup! Hausherren brauchen Punkte

„Wir treffen am Sonntag auf eine formstarke Eintracht aus Nordhorn, die seit sechs Spielen ungeschlagen in der Liga ist“, sagt VfR-Trainer Alexander Heinz vor der Partie. Entsprechend erwartet er ein Duell auf Augenhöhe, in dem seine Mannschaft an ihr Limit gehen muss. „Gerade deshalb wird es wichtig sein, an die erste Halbzeit gegen Brake anzuknüpfen. Denn mindestens diese Leistung benötigen wir, um was Zählbares gegen sie mitzunehmen“, so Heinz weiter.

Mit Eintracht Nordhorn kommt ein Gegner, gegen den man noch nie spielte, sodass Statistiken nichtig sind. Für Nordhorn, die auf Rang sieben stehen, soll die Siegesserie weitergehen, um wieder in die Top-Fünf zu springen.

Mut macht dem Coach, dass sich die Personalsituation im Vergleich zu den letzten Wochen deutlich entspannt hat. „Das gibt uns mehr Alternativen“, betont Heinz.

Anpfiff ist dann am Sonntag um 14.00 Uhr