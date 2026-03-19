Aufsteigerduell in Volkmarode, Vorsfelde am Samstag gefordert

– Foto: Danny Taubert

Am kommenden Samstag geht es in der Landesliga Braunschweig weiter mit einem richtigen Topspiel in Bovenden. Am Sonntag gibt es dann das volle Programm mit sieben Duellen, wobei vor allem der MTV Gifhorn wieder in die Spur finden möchte. Wir schauen auf den 21. Spieltag in der Übersicht..

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr FC Germania Bleckenstedt Bleckenstedt FT Braunschweig FT Braunschw 15:00 PUSH

Die Freien Turner verloren noch nie gegen Bleckenstedt (4 Siege und ein 2:2 im Hinspiel) und auch zuletzt blieb man in vier Spielen unbesiegt, seit Gian Luca Renner das Traineramt übernahm. Doch auch Bleckenstedt ist in absoluter Top-Form und mischt im Titelrennen mit. Das 1:1 gegen Vorsfelde unterstrich dies.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr MTV Gifhorn MTV Gifhorn VfB Fallersleben Fallersleben 15:00 PUSH

Gifhorn verlor zuletzt zwei Mal in Serie und verlor die Tabellenspitze. Fallersleben verlor zuletzt gegen Göttingen 05 und steht auf dem zehnten Platz. Das Hinspiel ging mit 3:2 knapp an Aufsteiger Gifhorn, der mit einem Sieg wieder in die Spur finden möchte.

Acosta ist seit drei Partien ohne Sieg, holte zuletzt allerdings wieder einen Punkt. Göttingen 05 gewann souverän beim VfB Fallersleben. Nun reisen die 05er zu einem Lieblingsgegner. Sechs Partien in Serie gewannen die Göttinger ohne Gegentor gegen die Braunschweiger. Allerdings stehen die Gäste in der Auswärtstabelle nur auf Rang acht, während BSC in der Heimtabelle auf Platz sieben steht.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SVG Göttingen 07 SVG Göttinge SV Lengede SV Lengede 15:00 PUSH

Die SVG holte zuletzt einen 0:2-Rückstand gegen BSC Acosta auf und ist seit drei Partien unbesiegt. Auch das Hinspiel gewann man gegen Lengede mit 3:1. Die Gäste stehen tief im Keller und können schon fast mit der Bezirksliga planen. Ein Pflichtsieg für die Göttinger, die auf Rang acht stehen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SSV Kästorf SSV Kästorf FC Eintracht Northeim Northeim 15:00 PUSH

Kästorf auf Platz fünf trifft auf die formstarke Eintracht aus Northeim, die in der Rückrunden-Tabelle auf Platz eins steht. Kästorf hat einen Punkt Vorsprung, allerdings noch drei Spiele in der Hinterhand. Das Hinspiel gewann Northeim mit 1:0, davor gewann Kästorf drei direkte Duelle in Serie.

Vahdet gewann das Hinspiel gegen den Aufsteiger mit 2:0 und ist auch am Sonntag zum siegen verdammt, denn man steht nur knapp über dem Strich. Seit sieben Spieltagen wechselten sich bei den Braunschweigern Sieg und Niederlage ab. Wenn die Konstante weiter geht, wäre am Sonntag ein Sieg an der Reihe.

Aufsteigerduell in Volkmarode. Die Rot-Weißen auf Platz 13 treffen auf die Germanen auf Rang 14. Volkmarode hat sechs Punkte Vorsprung und sogar noch ein Spiel in der Hinterhand. Das Hinspiel ging allerdings mit 2:1 an Wolfenbüttel, die jedoch auswärts noch keinen einzigen Zähler sammelten.