Aufsteigerduell in Pfaffenhofen, Schwaig startet in Heimstetten

Ex-Profi Patrick Weihrauch avancierte bei seinem neuen Verein zum Matchwinner und erzielte als Joker den 3:2-Siegtreffer. Im Auswärtsspiel in Geretsried könnte der Offensivspieler nun erstmals in der Startelf stehen. – Foto: Adrian Goldberg

Für einige Mannschaften geht es derweil bereits darum, auf einen enttäuschenden Saisonstart zu reagieren. Der SV Kirchanschöring möchte nach seiner Auftaktniederlage beim FC Deisenhofen die eigenen Fehler abstellen und insbesondere in den Zweikämpfen aggressiver und kompromissloser agieren.

Am zweiten Spieltag der Bayernliga Süd ist das Teilnehmerfeld erstmals vollständig im Einsatz. Mit den Sportfreunden Schwaig und dem TSV 1880 Wasserburg bestreiten zwei Aufsteiger ihre ersten Ligapartien der neuen Saison. Während Schwaig beim SV Heimstetten vor einer anspruchsvollen Auswärtsaufgabe steht, empfängt Wasserburg am Freitagabend den FC Gundelfingen zum ersten Bayernligaspiel seit mehr als vier Jahren.

Freitagabend

Heute, 18:30 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut SV Erlbach SV Erlbach 18:30 live PUSH

zu diesen Spielen folgt ein separater Vorbericht...

Heute, 19:00 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg FC Gundelfingen Gundelfingen 19:00 live PUSH

Florian Heller (Trainer TSV Wasserburg): "Die Vorfreude auf unser erstes Bayernligaspiel seit mehr als vier Jahren ist natürlich riesig. Wir haben lange auf diesen Moment hingearbeitet und sind heiß darauf, uns am Freitagabend vor unseren Zuschauern wieder in dieser Liga zu präsentieren. Mit dem FC Gundelfingen erwartet uns direkt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Die Mannschaft hat sich nach dem Wiederaufstieg schnell in der Bayernliga etabliert und die vergangene Saison auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. Das zeigt, über welche Qualität Gundelfingen verfügt. Uns erwartet ein intensiver und schwieriger Kampf, auf den wir uns aber gut vorbereitet haben. Die Mannschaft kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht." Personalien: Es sind alle Mann an Bord. Thomas Rudolph (Trainer FC Gundelfingen): "Nach dem enttäuschenden Auftakt in der vergangenen Woche wollen wir diesmal wieder unsere Leistung auf den Platz bringen und ein besseres Ergebnis einfahren. Wasserburg hat bislang noch kein Pflichtspiel absolviert, weshalb die Mannschaft aktuell nur schwer einzuschätzen ist. Die vergangene Saison hat jedoch gezeigt, welche Qualität der Gegner besitzt: Wasserburg hat viele Tore erzielt, nur wenige Gegentreffer kassiert und verfügt mit Robin Ungerath über einen absoluten Topstürmer, auf den wir besonders achten müssen. Uns erwartet daher ein richtiges Brett. Wir haben uns in dieser Woche gut vorbereitet und ordentlich trainiert. Jetzt hoffen wir, dass wir das morgen auch positiv auf dem Platz umsetzen können." Personalien: Weiterhin fehlen die Langzeitverletzten Niklas Fink und Memo Fitan mit Kreuzbandrissen. Kevin Lochbrunner fehlt aufgrund eines Syndesmosebandrisses. Michi Singer befindet sich weiterhin im Aufbautraining.

Heute, 19:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 19:00 live PUSH

Sarah Romert (Trainerin SV Heimstetten): "Wir erwarten mit Schwaig eine Mannschaft, die den bisherigen Ergebnissen zufolge eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat. Neben guten Einzelspielern zeichnet sich der Gegner vor allem durch eine geschlossene Mannschaftsleistung, ein aggressives und konsequentes Spiel gegen den Ball sowie gefährliche Konter aus. Für uns wird es deshalb darauf ankommen, viel Aktivität und Kreativität in unser Spiel zu bringen, von Beginn an hellwach zu sein und selbst aggressiv gegen den Ball zu arbeiten. Wenn uns das gelingt, wollen wir am zweiten Spieltag natürlich gerne die Punkte in Heimstetten behalten." Personalien: Personell müssen die Hausherrn auf Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Vitus Vochatzer, Luka Arslan und Konrad Lieschke verzichten. Hinter den Einsätzen von David Leitl und Severin Müller stehen noch Fragezeichen. Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Zum Auftakt treffen wir auswärts auf den SV Heimstetten und damit direkt auf einen der Favoriten der Bayernliga Süd. Heimstetten verfügt über eine eingespielte Mannschaft, die auf allen Positionen stark besetzt ist. Neben zahlreichen erfahrenen Spielern stehen dort auch viele talentierte junge Akteure im Kader, die einen klaren Spielplan verfolgen. Für uns wird es darauf ankommen, in der Defensive äußerst konsequent und kompromisslos zu agieren. Nach Ballgewinnen wollen wir schnell, geradlinig und entschlossen nach vorne spielen. Wenn uns das gelingt, wollen wir Heimstetten vor eine schwierige Aufgabe stellen." Personalien SF Schwaig: Ob Florian Pflügler, Johannes Empl und Mathias Leiber zum Saisonauftakt zur Verfügung stehen, ist derzeit noch ungewiss. Samstag

Ludwig Dietrich (Trainer FSV Pfaffenhofen): "Die Vorfreude auf das erste Bayernliga-Heimspiel unserer Vereinsgeschichte ist natürlich groß. Es ist ein besonderer Moment für den gesamten Verein, und wir freuen uns darauf, uns erstmals vor unseren eigenen Zuschauern in dieser Liga präsentieren zu dürfen. Mit dem TSV 1860 Rosenheim erwartet uns eine interessante Aufgabe. Die Mannschaft ist jung und eingespielt, tritt sehr kompakt auf und verfolgt eine klare Spielidee. Darüber hinaus verfügt Rosenheim mit Wolfgang Schellenberg über einen erfahrenen Trainer, der genau weiß, wie er seine Mannschaft auf solche Begegnungen vorbereiten muss. Für uns wird es wichtig sein, unser eigenes Spiel konsequent durchzuziehen. In Ismaning haben wir einen ordentlichen Auftakt gezeigt. Daran wollen wir anknüpfen, gleichzeitig aber noch einmal eine Schippe drauflegen. Natürlich ist es unser Ziel, auch gegen Rosenheim etwas Zählbares mitzunehmen." Personalien: Lediglich Lucas Schweiger steht aufgrund eines Handbruchs nicht zur Verfügung. Wolfgang Schellenberg (Trainer 1860 Rosenheim): "Mit dem FSV Pfaffenhofen treffen wir auf einen Mitaufsteiger, der mit dem Punktgewinn beim FC Ismaning bereits gezeigt hat, dass er gut in der Bayernliga angekommen ist. Die Mannschaft verfügt mit Spielern wie Alexander Lungwitz und Thomas Rausch über hohe individuelle Qualität und Akteure, die ihre Fähigkeiten bereits in höheren Spielklassen unter Beweis gestellt haben. Dennoch ist es natürlich unser Ziel, auch am Samstag etwas Zählbares mitzunehmen. Dafür müssen wir als Mannschaft geschlossen auftreten und unsere eigene Leistung auf den Platz bringen." Personalien: Personell muss der TSV 1860 Rosenheim weiterhin auf die Langzeitverletzten Lukas Gratt und Johann Ngounou Djayo verzichten, die noch längere Zeit ausfallen werden. Edon Xhelili steht urlaubsbedingt nicht zur Verfügung. Alle weiteren Spieler sind nach aktuellem Stand einsatzfähig.

Pfaffenhofens Coach Ludwig Dietrich durfte zum Auftakt beim 0:0 gegen den FC Ismaning den ersten Bayernliga-Punkt der Vereinsgeschichte bejubeln. Nun ist die Vorfreude auf das erste Heimspiel gegen den TSV 1860 Rosenheim entsprechend groß. – Foto: Charly Becherer

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen SV Kirchanschöring Kirchanschör 14:00 PUSH

Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Wir freuen uns natürlich auf unser erstes Heimspiel der neuen Saison. Mit dem letztjährigen Tabellenzweiten wartet direkt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe auf uns. Der Gegner wird nach der knappen Niederlage gegen Landshut sicherlich hochmotiviert nach Deisenhofen kommen. Wir müssen deshalb von Beginn an auf der Hut und auf alle Situationen vorbereitet sein. Entscheidend wird sein, alles in die Waagschale zu werfen und unsere eigene Leistung auf den Platz zu bringen. Dann wollen wir dafür sorgen, dass die drei Punkte in Deisenhofen bleiben." Personalien: Björn Jost steht weiterhin verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, während der restliche Kader nach aktuellem Stand einsatzbereit ist. Manuel Omelanowsky (spielender Co-Trainer SV Kirchanschöring): "Nach der Niederlage am ersten Spieltag waren wir natürlich enttäuscht. Allerdings haben wir den Fokus während der gesamten Trainingswoche direkt wieder auf die Partie in Deisenhofen gerichtet. Wir wissen um die Schwere der Aufgabe. Uns erwartet eine sehr junge, talentierte und spielstarke Mannschaft, die mit Andi Pummer zudem einen sehr guten und erfahrenen Trainer hat, den ich persönlich sehr schätze. Nichtsdestotrotz wollen wir unser eigenes Spiel auf den Platz bringen. Dafür müssen wir die Fehler aus der vergangenen Woche abstellen und in den Zweikämpfen aggressiver sowie kompromissloser agieren. Wenn uns das gelingt, bin ich fest davon überzeugt, dass wir mindestens einen Punkt mit nach Kirchanschöring nehmen können." Personalien: Personell müssen die Gäste weiterhin auf die Langzeitverletzten Max Jägerbauer und Jonas Kronbichler verzichten. Neu hinzugekommen ist Nico Schiedermeier, der aufgrund eines Muskelbündelrisses mehrere Wochen ausfallen wird. Darüber hinaus steht der Kader vollständig zur Verfügung.

Morgen, 14:30 Uhr TuS Geretsried Geretsried FC Pipinsried Pipinsried 14:30 PUSH

Martin Grelics (Trainer TuS Geretsried): "Mit dem FC Pipinsried wartet die nächste große Herausforderung auf uns. Gleichzeitig ist die Vorfreude auf unser erstes Heimspiel der Saison natürlich sehr groß. Pipinsried verfügt über ein starkes Offensivspiel. Deshalb benötigen wir in der Defensive klare Abläufe und müssen erneut eine absolute Top-Einstellung an den Tag legen. Trotz der Auftaktniederlage bei der U21 des TSV 1860 München gehen wir nach einer guten Trainingswoche mit einem positiven Gefühl in die Partie.“ Personalien: Die Gastgeber müssen auf Torhüter Cedomir Radic sowie Alexander Bazdrigiannis, Gabriel Freimuth, Srdan Ivkovic, Isni Redjepi und Sebastian Rosina verzichten. Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Nach dem erfolgreichen Heimauftakt gegen den SV Heimstetten wartet mit dem TuS Geretsried die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf uns. Aus den vergangenen Duellen wissen wir, dass Geretsried ein unangenehm zu bespielender Gegner ist. Für uns wird es entscheidend sein, sowohl offensiv als auch defensiv mit der nötigen Klarheit aufzutreten und unsere Leistung konsequent auf den Platz zu bringen." Personalien: Coach Roman Langer steht derselbe Kader wie beim Auftaktspiel gegen den SV Heimstetten zur Verfügung.

zu diesem Spiel folgt ein separater Bericht...

Christoph Schulz und der SV Erlbach sind bereits am Freitagabend bei der SpVgg Landshut gefordert. Beide Mannschaften konnten ihre Auftaktpartien siegreich gestalten. – Foto: Charly Becherer

Sonntag