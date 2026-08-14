Aufsteigerduell in Hollage, Duell der Fehlstarter am Biener Busch

– Foto: Detlev Drobeck

Am vergangenen Mittwoch besiegte bereits GW Mühlen den Aufsteiger Wildeshausen als Startschuss in den dritten Spieltag. Am heutigen Freitag geht es dann weiter mit Heimspielen für Bevern und Eintracht Nordhorn. Wir schauen auf die Partien des dritten Spieltags..

Während Melle nur einen Zähler aus zwei Partien holte, steht Holthausen-Biene noch gänzlich ohne Punkt da. Zuletzt standen sich die beiden in der Aufstiegssaison von Biene gegenüber. Damals gewann jeweils das Heimteam, wobei gesamt elf Tore fielen. Zuschauen wird sich also lohnen.

Schüttorf empfängt Altenoythe und will den guten Saisonstart veredeln. Bisher holte man vier Zähler. Der Aufsteiger aus Altenoythe ist noch punktlos und will beim etablierten Landesligisten für eine Überraschung sorgen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr BW Hollage BW Hollage SV Union Lohne Union Lohne 15:00 live PUSH

In Hollage kommt es zum Aufsteigerduell. Während die Blau-Weißen bereits vier Punkte sammeln konnten, ist Union Lohne noch ohne Zähler. Direkte Duelle sind schon sehr lange her, sodass zwei sich unbekannte Teams aufeinandertreffen.

In Garrel treffen zwei Spitzenteams aufeinander. Die Hausherren starteten mit zwei überzeugenden Siegen in die neue Saison, während Papenburg zuletzt gegen den SV Bevern den ersten Dreier feierte. Zuletzt stand man sich im Juni gegenüber. Damals gewann Garrel 4:1. Allerdings konnte Garrel die letzten zwei Heimspiele gegen die Blau-Weißen nicht gewinnen.

Heute, 19:30 Uhr SV Bevern SV Bevern BW Lohne BW Lohne II 19:30 PUSH

Bereits am heutigen Freitag empfängt der SV Bevern die zweite Mannschaft von BW Lohne. Beide Teams sind punktgleich mit drei Punkten, jedoch konnte Bevern in der abgelaufenen Saison beide direkten Duelle gewinnen und geht als Favorit ins Match.

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr TV Dinklage TV Dinklage TuS Pewsum Pewsum 16:00 PUSH

Dinklage empfängt am Sonntag um 16.00 Uhr den Aufsteiger Pewsum. Auch hier sind beide Teams punktgleich und sammelten drei Zähler. Jeweils am ersten Spieltag. Es soll also nicht die zweite Niederlage in Serie folgen.