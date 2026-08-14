 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligavorschau

Aufsteigerduell in Hollage, Duell der Fehlstarter am Biener Busch

Garrel empfängt Papenburg

von NK · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Detlev Drobeck

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Landesliga Weser-Ems
Holt. Biene
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Am vergangenen Mittwoch besiegte bereits GW Mühlen den Aufsteiger Wildeshausen als Startschuss in den dritten Spieltag. Am heutigen Freitag geht es dann weiter mit Heimspielen für Bevern und Eintracht Nordhorn. Wir schauen auf die Partien des dritten Spieltags..

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
15:00live

Während Melle nur einen Zähler aus zwei Partien holte, steht Holthausen-Biene noch gänzlich ohne Punkt da. Zuletzt standen sich die beiden in der Aufstiegssaison von Biene gegenüber. Damals gewann jeweils das Heimteam, wobei gesamt elf Tore fielen. Zuschauen wird sich also lohnen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
15:00

Schüttorf empfängt Altenoythe und will den guten Saisonstart veredeln. Bisher holte man vier Zähler. Der Aufsteiger aus Altenoythe ist noch punktlos und will beim etablierten Landesligisten für eine Überraschung sorgen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
15:00live

In Hollage kommt es zum Aufsteigerduell. Während die Blau-Weißen bereits vier Punkte sammeln konnten, ist Union Lohne noch ohne Zähler. Direkte Duelle sind schon sehr lange her, sodass zwei sich unbekannte Teams aufeinandertreffen.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
15:00

In Garrel treffen zwei Spitzenteams aufeinander. Die Hausherren starteten mit zwei überzeugenden Siegen in die neue Saison, während Papenburg zuletzt gegen den SV Bevern den ersten Dreier feierte. Zuletzt stand man sich im Juni gegenüber. Damals gewann Garrel 4:1. Allerdings konnte Garrel die letzten zwei Heimspiele gegen die Blau-Weißen nicht gewinnen.

Heute, 19:30 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
19:30

Bereits am heutigen Freitag empfängt der SV Bevern die zweite Mannschaft von BW Lohne. Beide Teams sind punktgleich mit drei Punkten, jedoch konnte Bevern in der abgelaufenen Saison beide direkten Duelle gewinnen und geht als Favorit ins Match.

So., 16.08.2026, 16:00 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
16:00

Dinklage empfängt am Sonntag um 16.00 Uhr den Aufsteiger Pewsum. Auch hier sind beide Teams punktgleich und sammelten drei Zähler. Jeweils am ersten Spieltag. Es soll also nicht die zweite Niederlage in Serie folgen.

Heute, 20:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
20:00

Ein Spitzenspiel findet am heutigen Freitagabend in Nordhorn statt. Die Eintracht empfängt Oldenburg. Beide Teams sind ungeschlagen und die Hausherren sogar noch ohne Gegentor. In der abgelaufenen Saison endete eine Partie Remis, ein Spiel ging 4:3 an Oldenburg.