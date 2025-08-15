 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Osterfeld ist schon im Kreispokal gegen Glück-Auf Sterkrade gescheitert.
Aufsteigerduell in Hirschkamp, vorgezogenes Topspiel in Buschhausen

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: In einer großen Konferenz am Sonntag wird der 1. Spieltag eingeläutet.

Sowohl der 1. FC Hirschkamp als auch der FC Welheim treten zum ersten Mal in der A-Liga an. Zum 1. Spieltag treffen die beiden Aufsteiger direkt aufeinander. Ebenfalls hochinteressant könnte es in Buschhausen werden. Dort trifft Vorjahresvizemeister SC Buschhausen auf den schon in der Rückrunde brillierenden SV Adler Osterfeld, der in diesem Jahr noch höhere Platzierungen anpeilen könnte. Der einzige Absteiger FC Sterkrade bekommt es zunächst mit dem VfR Oberhausen II zu tun.

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:00live

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:00

So., 17.08.2025, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:00

So., 17.08.2025, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
13:00

So., 17.08.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:15

Das ist der nächste Spieltag

2. Spieltag
22.08.25 DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912 II
24.08.25 VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim II
24.08.25 SV Adler Osterfeld - TSV Safakspor Oberhausen
24.08.25 SV Sarajevo Oberhausen - TB Oberhausen 1889
24.08.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - SC Buschhausen 1912
24.08.25 Glück-Auf Sterkrade - 1. FC Hirschkamp
24.08.25 FC Welheim - BV Osterfeld 1919
24.08.25 VfR 08 Oberhausen - FC Sterkrade 72

