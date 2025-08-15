Aufsteigerduell in Hirschkamp, vorgezogenes Topspiel in Buschhausen

Sowohl der 1. FC Hirschkamp als auch der FC Welheim treten zum ersten Mal in der A-Liga an. Zum 1. Spieltag treffen die beiden Aufsteiger direkt aufeinander. Ebenfalls hochinteressant könnte es in Buschhausen werden. Dort trifft Vorjahresvizemeister SC Buschhausen auf den schon in der Rückrunde brillierenden SV Adler Osterfeld, der in diesem Jahr noch höhere Platzierungen anpeilen könnte. Der einzige Absteiger FC Sterkrade bekommt es zunächst mit dem VfR Oberhausen II zu tun.
2. Spieltag
22.08.25 DJK Arminia Klosterhardt II - SC Buschhausen 1912 II
24.08.25 VfR 08 Oberhausen II - FC Welheim II
24.08.25 SV Adler Osterfeld - TSV Safakspor Oberhausen
24.08.25 SV Sarajevo Oberhausen - TB Oberhausen 1889
24.08.25 Blau-Weiß Fuhlenbrock - SC Buschhausen 1912
24.08.25 Glück-Auf Sterkrade - 1. FC Hirschkamp
24.08.25 FC Welheim - BV Osterfeld 1919
24.08.25 VfR 08 Oberhausen - FC Sterkrade 72
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: