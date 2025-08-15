Aufsteigerduell in Hirschkamp, vorgezogenes Topspiel in Buschhausen

Sowohl der 1. FC Hirschkamp als auch der FC Welheim treten zum ersten Mal in der A-Liga an. Zum 1. Spieltag treffen die beiden Aufsteiger direkt aufeinander. Ebenfalls hochinteressant könnte es in Buschhausen werden. Dort trifft Vorjahresvizemeister SC Buschhausen auf den schon in der Rückrunde brillierenden SV Adler Osterfeld, der in diesem Jahr noch höhere Platzierungen anpeilen könnte. Der einzige Absteiger FC Sterkrade bekommt es zunächst mit dem VfR Oberhausen II zu tun.