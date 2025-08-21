Aufsteigerduell in Gifhorn, Göttingen 05 empfängt Angstgegner

In der Landesliga Braunschweig geht es am Samstag weiter mit dem dritten Spieltag. Aktuell haben Gifhorn, Göttingen 05, Bleckenstedt und die Freien Turner die maximale Punkteausbeute. Unten warten noch ein paar Teams auf den ersten Punkt der Saison. Welche Serien werden anhalten?

In der vergangenen Saison fand dieses Duell drei Mal statt. Während die Braunschweiger in der Liga mit einem Sieg und einem Remis die Nase vorn hatten, konnte Fallersleben nach Elfmeterschießen im Pokal überraschend weiter kommen. Am Sonntag sind die Freien Turner allerdings der klare Favorit.

Während Northeim mit zwei Remis startete, konnte BSC Acosta immerhin schon einen Dreier einfahren, verlor das Derby aber zuletzt herbe mit 0:4. Die letzten drei Partien gegen Northeim gingen alle an die Braunschweiger und stets fielen einige Tore. Ein gutes Omen für die neutralen Zuschauer.

Zwei Aufsteiger, die einen unterschiedlichen Saisonstart hatten, treffen in Gifhorn aufeinander. Während der heimische MTV beide Spiele gewann, hat Germania Wolfenbüttel noch keinen Zähler sammeln können. Welche Serie setzt sich fort ist die Frage.

Zwar konnten die 05er beide bisherigen Saisonspiele gewinnen, doch am Sonntag wartet mit dem SSV Vorsfelde der absolute Angstgegner. Seit 2015 gab es zwölf Duelle und kein einziges Mal gewannen die Göttinger. Zwei Remis und zehn Niederlage mussten die Südniedersachsen einstecken.

Bleckenstedt geht gegen Sülbeck/Immensen als klarer Favorit in die Partie. Auch hier konnte das Heimteam beide Spiele gewinnen, während die Gäste als Aufsteiger zwei Mal als Verlierer vom Feld schreiten mussten.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr Bovender SV Bovender SV SSV Kästorf SSV Kästorf 15:00 PUSH

Zwei Teams, die eine sehr gute Saison gespielt haben, treffen in Bovenden aufeinander. Der BSV hat aktuell vier Punkte auf dem Konto, während Kästorf zwei Mal bitter verlor und bei null Punkten steht. In der abgelaufenen Saison konnte je das Auswärtsteam diese Paarung für sich entscheiden.