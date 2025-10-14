Aufsteigerduell in Franken und Abstiegskampf in Oberschwaben

In zwei Bezirksligen rollt in dieser Woche bei Nachholspielen der Ball. Mit dabei ist die Bezirksliga Franken und Oberschwaben. FuPa gibt euch die Übersicht auf die Partien.
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Bereits am morgigen Mittwoch kommt es in der Bezirksliga Franken zum Aufsteigerduell. Der TSV Botenheim steht derzeit auf dem dreizehten Rang und kann mit einem Auswärtserfolg durchrutschen bis zum achten Platz. Die Sportfreunde Untergriesheim haben einen Zähler mehr auf dem Konto und peilen den sechsten Platz an.
Am Donnerstag rollt der Ball in der Bezirksliga Oberschwaben. Kellerkind SG Ertinten erwartet den Sechsten FC Krauchenwies. Die Gäste wollen mit einem Sieg den dritten Rang übernehmen. Für die Hausherren geht es darum, den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen.
