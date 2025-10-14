 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
– Foto: Nicole Halder

Aufsteigerduell in Franken und Abstiegskampf in Oberschwaben

Bezirksligen in Württemberg: Die Nachholspiele in der Übersicht.

In zwei Bezirksligen rollt in dieser Woche bei Nachholspielen der Ball. Mit dabei ist die Bezirksliga Franken und Oberschwaben. FuPa gibt euch die Übersicht auf die Partien.

Bezirksliga Franken

Morgen, 19:30 Uhr
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
19:30

Bereits am morgigen Mittwoch kommt es in der Bezirksliga Franken zum Aufsteigerduell. Der TSV Botenheim steht derzeit auf dem dreizehten Rang und kann mit einem Auswärtserfolg durchrutschen bis zum achten Platz. Die Sportfreunde Untergriesheim haben einen Zähler mehr auf dem Konto und peilen den sechsten Platz an.

Bezirksliga Oberschwaben

Do., 16.10.2025, 19:00 Uhr
SG Ertingen / Binzwangen
SG Ertingen / BinzwangenSG Ertingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen
FC 1911 Krauchenwies/Hausen/GöggingenKrauchenwies
19:00

Am Donnerstag rollt der Ball in der Bezirksliga Oberschwaben. Kellerkind SG Ertinten erwartet den Sechsten FC Krauchenwies. Die Gäste wollen mit einem Sieg den dritten Rang übernehmen. Für die Hausherren geht es darum, den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen.

