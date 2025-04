Aufsteigerduell in Fallersleben; Spitzenspiel in Kästorf

In der Landesliga Braunschweig stehen am kommenden Wochenende acht Partien an, wovon zwei Spiele bereits am Samstag ausgetragen werden. Während Wolfenbüttel gegen die Remis-Könige von Nörten-Hardenberg einen weiteren Schritt Richtung Titel gehen können, sind einige Abstiegskandidaten auswärts gefordert..