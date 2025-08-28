Aufsteigerduell in Esens, Bevern will auch in Schüttorf nachlegen

Wieder volles Programm am Sonntag. Alle acht Duelle der Landesliga Weser-Ems an einem Tag und für Spannung ist garantiert. Spitzenreiter SV Bevern muss auswärts bestehen, während Verfolger GW Mühlen zuhause den Tabellenvierzehnten SFN Vechta empfängt. Wir schauen auf die Spiele am kommenden Wochenende..

Nordhorn gewann unter der Woche gegen Schüttorf und scheint bereit für die Aufgabe bei BW Papenburg. Das Testspiel im Winter konnte die Eintracht immerhin schon mal mit 3:1 gewinnen und würde beim Tabellenfünften ein solches Ergebnis wohl gerne wiederholen wollen.

Zuletzt standen sich die beiden punktgleichen Teams in der Saison 2003/2004 gegenüber, zum Vergleich: Damals wurde Werder Bremen Meister. Eine gefühlte Ewigkeit. Damals gewann Oldenburg beide direkten Duelle. In der aktuellen Saison haben beide Teams zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto und rennen noch etwas den Ansprüchen hinterher.

Zum Aufsteigerduell treffen sich Esens und der VfR Voxtrup. Während die Gäste immerhin drei Punkte auf dem Konto haben, wartet Esens immer noch auf den ersten Punkt in der Landesliga.

Schüttorf kassierte gegen Eintracht Nordhorn die erste Niederlage und am Sonntag kommt der makellose SV Bevern angereist. Auch in der vergangenen Saison waren die Duelle gegen den Bezirkspokalsieger kein Zuckerschlecken und Bevern gewann beide Spiele deutlich.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr TV Dinklage TV Dinklage BW Lohne BW Lohne II 15:00 PUSH

Im Winter konnte der TV Dinklage ein Testspiel klar mit 4:1 gewinnen und auch in der Liga feierte der TVD zuletzt einen beachtlichen Sieg. Auch BW Lohne II startete allerdings gut in die neue Liga und gewann drei von vier Spielen.

Melle gewann die letzten drei Ligaduelle gegen Firrel allesamt. In der abgelaufenen Saison endete diese Paarung unfassbar mit 1:8. Die Gäste haben zwar nur sechs Punkte, sind aber noch ungeschlagen. Firrel steht mit drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz und will nach drei Niederlagen in Serie wieder punkten.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr BV Garrel BV Garrel SV Brake SV Brake 15:00 PUSH

Platz neun gegen Platz 13 treffen in Garrel aufeinander. Der heimische BVG gewann aber beide bisherigen Heimspiele und will den dritten Heimsieg folgen lassen. Brake holte seine einzigen drei Punkte in der Fremde.