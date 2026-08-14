Aufsteigerduell in Drochtersen

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am zweiten Spieltag der Oberliga Niedersachsen treffen mit dem SV Drochtersen/Assel II und dem SSV Vorsfelde zwei Aufsteiger aufeinander. Vorsfelde reist als Tabellenfünfter an, Drochtersen/Assel II steht nach der Auftaktniederlage auf Rang 14.

Mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 1:0 belegt Vorsfelde nach dem ersten Spieltag den sechsten Tabellenplatz. Damit liegt der Aufsteiger punktgleich mit den fünf Mannschaften auf den Rängen eins bis fünf, die ebenfalls drei Punkte gesammelt haben.

Der SSV Vorsfelde geht mit einem Erfolgserlebnis in die zweite Partie der Saison. Der Aufsteiger setzte sich am ersten Spieltag zu Hause mit 1:0 gegen den FC Verden 04 durch. Karmanski erzielte in der 62. Minute den entscheidenden Treffer.

Drochtersen/Assel II wartet noch auf den ersten Punkt

Der SV Drochtersen/Assel II hatte dagegen einen schwierigen Auftakt. Die Mannschaft unterlag beim SV Vorwärts Nordhorn mit 0:2. Nach dem ersten Spieltag steht der Aufsteiger deshalb mit null Punkten und einem Torverhältnis von 0:2 auf dem 14. Tabellenplatz. Gegen Vorsfelde bietet sich nun die Gelegenheit, erstmals in dieser Oberliga-Saison zu punkten.

Die Ausgangslage ist damit klar: Vorsfelde kann seinen erfolgreichen Saisonstart bestätigen, während Drochtersen/Assel II nach der Niederlage in Nordhorn auf die ersten Punkte wartet. Das Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger findet am 16. August 2026 statt.