Aufsteigerduell in Dorfmerkingen, Vizemeister startet später

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Der 1. FC Eislingen geht nach einer bemerkenswerten ersten Saison als damaliger Aufsteiger in die neue Runde. Mit 54 Punkten belegte Eislingen Rang drei. 16 Siege, sechs Unentschieden und acht Niederlagen sowie 74:49 Tore machten die Mannschaft zu einem der stärksten und offensiv auffälligsten Teams der Staffel. Nur vier Punkte fehlten zu den beiden punktgleichen Spitzenmannschaften. Der GSV Maichingen schloss die Saison mit 39 Punkten auf Rang elf ab. Zwölf Siege, drei Unentschieden und 15 Niederlagen bei 59:64 Toren bedeuteten eine leicht negative Bilanz. Zwischen beiden Vereinen lagen 15 Punkte und acht Tabellenplätze. Eislingen startet deshalb mit dem Anspruch, erneut oben anzugreifen. Maichingen kann zum Auftakt beweisen, dass der Abstand zur Spitzengruppe nicht bestehen bleiben muss.

Mit Dorfmerkingen II und dem ASV Botnang treffen zwei Aufsteiger unmittelbar aufeinander. Beide Mannschaften kommen neu in die Landesliga Württemberg, Staffel 2. Vergleichswerte aus der vergangenen Saison dieser Spielklasse liegen für keinen der beiden Vereine vor. Gerade deshalb besitzt das Duell eine besondere Bedeutung. Beide Teams müssen sich an das höhere Niveau gewöhnen, beide beginnen ohne Erfahrung aus der jüngsten Landesliga-Saison, und beide wissen um die drei direkten Abstiegsplätze sowie die zusätzliche Gefahr der Relegation. Einer der Neulinge kann sich sofort einen ersten Vorteil verschaffen. Der Auftakt wird damit zu einer frühen Antwort auf die Frage, wer den Sprung aus der niedrigeren Spielklasse schneller bewältigt.

Der SV Waldhausen empfängt mit dem FC Esslingen einen Absteiger aus der Verbandsliga. Waldhausen beendete die vergangene Saison mit 52 Punkten auf Rang sieben. 15 Siege, sieben Unentschieden und acht Niederlagen bei 46:43 Toren standen für eine stabile Spielzeit mit nur wenigen Rückschlägen. Der FC Esslingen besitzt als Verbandsliga-Absteiger keine Vergleichsbilanz aus der vergangenen Landesliga-Saison. Der Verein muss sich nach dem Abstieg neu orientieren und trifft sofort auf eine Mannschaft, die zuletzt nur achtmal verlor. Waldhausen bringt die aktuelle Erfahrung dieser Staffel mit, Esslingen die Prägung aus der höheren Spielklasse. Schon der erste Auftritt wird zeigen, wie schnell der Absteiger den Wechsel verarbeitet.

Sa., 08.08.2026, 15:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn TV Echterdingen Echterdingen 15:30 PUSH

Der TSV Bernhausen beginnt als Tabellenfünfter der vergangenen Saison. Mit 52 Punkten, 16 Siegen, vier Unentschieden und zehn Niederlagen sowie 67:49 Toren gehörte die Mannschaft zur erweiterten Spitzengruppe. Bernhausen lag punktgleich mit dem sechstplatzierten TSV Bad Boll und dem siebtplatzierten SV Waldhausen. Der TV Echterdingen musste dagegen bis in die Relegation um seinen Platz in der Landesliga kämpfen und sicherte dort den Verbleib. Zuvor hatte die Mannschaft die Saison mit 31 Punkten auf Rang 13 abgeschlossen. Neun Siege, vier Unentschieden und 17 Niederlagen bei 42:58 Toren zeigten die Schwierigkeiten. Bernhausen will seine Nähe zur Spitze bestätigen, Echterdingen nach der Rettung einen ruhigeren Weg einschlagen.

Die TSGV Waldstetten startet als Vierter der vergangenen Spielzeit. 53 Punkte aus 16 Siegen, fünf Unentschieden und neun Niederlagen sowie 60:42 Tore bedeuteten eine starke Bilanz. Nur ein Punkt trennte Waldstetten vom drittplatzierten 1. FC Eislingen, fünf Punkte fehlten zur Spitze. Der SC Geislingen wurde mit 37 Punkten Zwölfter. Zehn Siege, sieben Unentschieden und 13 Niederlagen bei 39:45 Toren ließen die Mannschaft in der unteren Tabellenhälfte ankommen. Waldstetten sammelte 16 Punkte mehr und erzielte 21 Treffer mehr. Der Gastgeber beginnt daher mit dem klareren Vorjahresvorteil. Geislingen erhält jedoch sofort die Gelegenheit, die alte Rangordnung zu erschüttern und sich früh von der gefährlichen Tabellenregion zu entfernen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TSV Weilimdorf TSV Weilimdorf VfL Sindelfingen Sindelfingen 15:00 PUSH

Für den TSV Weilimdorf beginnt nach dem Abstieg aus der Verbandsliga die Neuorientierung. Weilimdorf besitzt keine Bilanz aus der vergangenen Landesliga-Saison und muss sich in einer Spielklasse zurechtfinden, in der neben drei direkten Absteigern auch ein weiterer Verein in die Abstiegsrelegation muss. Der VfL Sindelfingen beendete die vergangene Saison mit 44 Punkten auf Rang acht. 14 Siege, zwei Unentschieden und 14 Niederlagen sowie 68:66 Tore ergaben eine vollkommen ausgeglichene Zahl von Erfolgen und Niederlagen. Nur zwei Partien endeten ohne Sieger. Sindelfingen bringt die aktuelle Kenntnis der Liga mit, Weilimdorf die Erfahrung aus der Verbandsliga. Der Auftakt wird zeigen, ob der Absteiger sofort Stabilität findet oder der etablierte Gegner den Umbruch ausnutzt.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh SV Böblingen SV Böblingen 15:00 PUSH