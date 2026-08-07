Aufsteigerduell in Altenoythe, Bevern am Feitag in Papenburg zu Gast

– Foto: Robert Gertzen

Am heutigen Freitagabend startet der zweite Spieltag der Landesliga Weser-Ems mit dem Duell zweier Top-Teams der Vorsaison in Papenburg. Am Samstag trifft Lohne II auf Dinklage und am Sonntag steht unter anderem das Aufsteigerduell in Altenoythe auf dem Programm. Wir schauen auf die Spiele in der Übersicht..

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr VfL Wildeshausen VfL Wildeshausen SV Eintracht Nordhorn SVE Nordhorn 15:00 PUSH

Wildeshausen startete mit einer ernüchternden Niederlage in Pewsum in die neue Saison und will zuhause die ersten Punkte sammeln. Die Eintracht hingegen setzt gegen Holthausen-Biene ein Statement und will weiter punkten.

Morgen, 18:00 Uhr BW Lohne BW Lohne II TV Dinklage TV Dinklage 18:00 PUSH

In der Vorsaison gewann Dinklage beide direkten Duelle gegen BW Lohne II und konnte auch am ersten Spieltag Papenburg schlagen. Lohne II hingegen verlor deutlich bei GW Mühlen.

In der abgelaufenen Saison konnten beide Teams je ein direktes Duell gegeneinander gewinnen. Das Spiel in Papenburg konnte Bevern dabei 4:0 gewinnen. Auch am ersten Spieltag gewann Bevern deutlich, während Papenburg verlor. Anpfiff ist bereits am Freitag um 20.00 Uhr.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Union Lohne Union Lohne BV Garrel BV Garrel 15:00 PUSH

Für Union Lohne steht das zweite schwere Saisonspiel vor der Tür gegen einen Gegner, der große Ambitionen hat. Den Saisonstart verpatzte man in Bevern, während Garrel 7:2 gegen Aufsteiger Altenoythe siegte.

Aufsteigerduell in Altenoythe! Die Hausherren verloren 2:7 in Garrel, während Hollage gegen Melle 1:1 spielte. Ein direktes Duell gab es bisher nicht.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SC Melle 03 SC Melle 03 FC Schüttorf 09 FC Schüttorf 15:00 live PUSH

Melle und Schüttorf starteten jeweils mit einem 1:1 in die neue Saison. Im direkten Duell jedoch ist Melle klar überlegen. Seit 14 Partien konnte Schüttorf nicht gewinnen. In der abgelaufenen Saison gewann Melle das Heimspiel mit 1:0.

Für Oldenburg und Holthausen-Biene ist es das erste direkte Duell gegeneinander seit 15 Jahren. Oldenburg ging mit einem Remis in die neue Saison. Biene verlor 0:3 daheim gegen Eintracht Nordhorn.