 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

Aufsteigerduell in Altenoythe, Bevern am Feitag in Papenburg zu Gast

Melle und Schüttorf wollen ersten Sieg

von NK · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Gertzen

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Landesliga Weser-Ems
Holt. Biene
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Am heutigen Freitagabend startet der zweite Spieltag der Landesliga Weser-Ems mit dem Duell zweier Top-Teams der Vorsaison in Papenburg. Am Samstag trifft Lohne II auf Dinklage und am Sonntag steht unter anderem das Aufsteigerduell in Altenoythe auf dem Programm. Wir schauen auf die Spiele in der Übersicht..

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
15:00

Wildeshausen startete mit einer ernüchternden Niederlage in Pewsum in die neue Saison und will zuhause die ersten Punkte sammeln. Die Eintracht hingegen setzt gegen Holthausen-Biene ein Statement und will weiter punkten.

Morgen, 18:00 Uhr
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
18:00

In der Vorsaison gewann Dinklage beide direkten Duelle gegen BW Lohne II und konnte auch am ersten Spieltag Papenburg schlagen. Lohne II hingegen verlor deutlich bei GW Mühlen.

Heute, 20:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
20:00

In der abgelaufenen Saison konnten beide Teams je ein direktes Duell gegeneinander gewinnen. Das Spiel in Papenburg konnte Bevern dabei 4:0 gewinnen. Auch am ersten Spieltag gewann Bevern deutlich, während Papenburg verlor. Anpfiff ist bereits am Freitag um 20.00 Uhr.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
15:00

Für Union Lohne steht das zweite schwere Saisonspiel vor der Tür gegen einen Gegner, der große Ambitionen hat. Den Saisonstart verpatzte man in Bevern, während Garrel 7:2 gegen Aufsteiger Altenoythe siegte.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
15:00

Aufsteigerduell in Altenoythe! Die Hausherren verloren 2:7 in Garrel, während Hollage gegen Melle 1:1 spielte. Ein direktes Duell gab es bisher nicht.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
15:00live

Melle und Schüttorf starteten jeweils mit einem 1:1 in die neue Saison. Im direkten Duell jedoch ist Melle klar überlegen. Seit 14 Partien konnte Schüttorf nicht gewinnen. In der abgelaufenen Saison gewann Melle das Heimspiel mit 1:0.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
15:00

Für Oldenburg und Holthausen-Biene ist es das erste direkte Duell gegeneinander seit 15 Jahren. Oldenburg ging mit einem Remis in die neue Saison. Biene verlor 0:3 daheim gegen Eintracht Nordhorn.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
15:00

Pewsum und Mühlen schossen jeweils vier Tore am ersten Spieltag und starteten perfekt in die neue Saison. Ein direktes Duell gab es noch nicht, dennoch geht Mühlen beim Aufsteiger als Favorit in die Partie.