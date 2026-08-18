Aufsteigerduell geht klar an Bützfleth

Glatt mit 9:0 gewann der TuSV Bützfleth II gegen den FC Wischhafen/Dornbusch II. Beide Mannschaften hatten die 4. Kreisklasse dominiert. Die Gastgeber waren personell sehr stark besetzt, da hatten die Kehdinger nichts entgegenzusetzen. Leon Felbermayr, der eher zum Kader der ersten Mannschaft gehört, traf allein fünfmal. Bis zur 11. Minute war sogar ein lupenreiner Hattrick dabei. Für Titelverteidiger MTV Hammah III, der auf den Aufstieg verzichtete, begann die Spielzeit 2026/27 so, wie sie zuletzt beendet wurde - erfolgreich. Gegen den ASC Cranz-Estebrügge III gewann die Elf von Daniel Bachert mit 4:2. Die VSV Hedendorf/Neukloster III hatte beim späten 2:0-Erfolg über den Fast-Absteiger SV Agathenburg/Dollern II mehr Mühe, als erwartet. Die beiden weiteren Partien endeten Unentschieden. Dem TSV Apensen III gelang spät durch Matti Holst der Ausgleich in Heinbockel, der SSV Hagen III verspielte gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf V eine 3:1-Führung.

Prognosen in Sachen Auf- und Abstieg sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu machen. Hier warten wir zwei oder drei Wochen.