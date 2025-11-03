Aufsteigerduell geht deutlich an den SCS – Oli Bischof mit Traumtor

Insgesamt fünf unterschiedliche Torschützen zeichneten sich auf Seiten des SC Staig für das umjubelte 5:1 gegen Mitaufsteiger SV Kressbronn verantwortlich. Dieser immens wichtig Sieg für unseren SC Staig war aber lange nicht absehbar, da die Gäste aus dem Bodenseekreis sehr gefährlich in ihren Aktionen waren. Erst das tolle Tor von Oli Bischof, alles er es mit mehreren Gästeverteidiger aufnahm, war der „Dosenöffner“ zum Sieg. Aber der Reihe nach: Bereits in der 10. Minute zeigte der sehr stark leitende Unparteiische auf den Elfmeterpunkt, als Julian Rauner im Strafraum gefoult wurde. In der Situation haderten die Gäste mit dem Schiedsrichter, aber dieser stand sehr gut und entschied auf Elfmeter. Dieser verwandelte Lukas Mangold mit etwas Glück zur frühen Führung. In der Folgezeit waren die Gäste brandgefährlich und jede Offensivaktion war eine Torchance. So lag der Ausgleich sprichwörtlich in der Luft und als die Staiger den Ball einfach nicht klären konnte, war der Ball im Staiger Tor zum Ausgleich (19.). Als dann die Gäste auch noch das Aluminium trafen, war der Ausgleich zeitweise glücklich für unseren SCS zu diesem Zeitpunkt. In einem sehr kampfbetonten Spiel auf schwerem Geläuf war schon zu Pause klar, dass die Kräfte sowie Fitness das Spiel entscheiden sollten. Allerdings waren es erst wieder die Gäste, die wieder wahnsinnig gefährlich waren und so auch in der 65. Minute als ein Schuss nach starker SVK-Aktion am Staiger Pfosten knapp vorbei schrammte. Nun im Gegenzug dann die vermeintlich spielentscheidende Szene zu Gunsten der Hausherren: Oli Bischof wurde durch einen Fehlpass der Gäste am Strafraum „mustergültig“ bedient und mit seiner genialen Technik umkurvte er einige Spieler der Gäste und schob gekonnt ins lange Eck ein (66.). Ein wunderbares Tor und dies war der Auftakt für eine Staiger Schlussphase, die einfach nur Freude gemacht hat. Die Gäste waren nach Führungstreffer der Staiger bedient und brachen auch konditionell ein. So waren es zuerst die Bankspieler Moritz Karletshofer (77.) und Manuel Illenberger (80.), die durch ihre Einwechslung nochmals für Schwung sorgten und auch trafen. So stand es recht schnell 4:1 für unsere Farben und der Abschluss gebührte unserem so emsigen Julian Rauner (87.), der von dem ebenso eingewechselten Silvan Laib perfekt bedient wurde und zum 5:1-Endstand traf. Alles in allem war es lange ein Spiel auf Augenhöhe gegen einen immer gefährlichen SV aus Kressbronn, wobei nach dem 2:1-Führungstreffer der Staiger beim Gast die „Luft komplett raus war“ und unser SC die Tore auch wunderbar herausspielte und gierig auf Tore waren. Nach der langen Durchstrecke unseres SCS war es ein wichtiges Erfolgserlebnis und aufgrund der besseren körperlichen Verfassung war der Sieg verdient.