Aufsteigerduell gegen „robuste Mannschaft“: Schwaig schielt auf Sieg gegen Kellerkind

Die Sportfreunde tun gut daran, den Gegner nicht nach ihrem vorletzten Tabellenplatz zu taxieren. Den 2:0-Hinspielsieg sollten sie genauso wenig ausblenden. Markus Reischl, 2. Vorsitzender und sportlicher Leiter beim FC Sturm erinnert, „dass in diesem Spiel der Unterschied schon größer war, als es das Ergebnis vermuten lässt“. Schwaigs Trainer Christian „Wiggerl“ Donbeck warnt: „Hauzenberg spielt inzwischen sehr gut mit, ist eine unglaublich robuste Mannschaft. Sie hat sich nun sehr gut eingewöhnt in der Liga, und wir müssen vor allem bei ihren langen Bällen hellwach sein“. Verzichten muss er weiterhin auf die verletzten Tim Schels, Fabio Groß, Lucian Schirbl und Bilal Ibrahim, wieder zurück ist Mathias Leiber.

Markus Reischl vom FC Sturm

Markus Reischl gibt zu: „Unsere Fehler werden meist bestraft, aber wir entwickeln uns Schritt für Schritt weiter, und mit einem wie Schwaigs Torjäger Ascher hätten wir ein paar Punkte mehr“. Zwei Topteams dieser Bayernliga Süd wurden mit Kirchanschöring und der Zweiten der Münchner Löwen im Staffelbergstadion 1:0 geschlagen, dazwischen auch Nördlingen 3:1. Zwei Siege gegen Teams aus den Top-Sieben – dem FC Schwaig ist in der kompletten Vorrunde kein Punktgewinn gegen die Beletage gelungen.

Torwart-Youngster Markert überzeugte gegen Landsberg

Dafür nahmen die Sportfreunde am Samstag beim Tabellenzweiten Landsberg mit dem 1:1 einen Punkt mit. „Und das absolut verdient, mit einer sehr konzentrierten Leistung gegen einen Gegner, der mit über 40 die absolut meisten Tore geschossen hat.“ Ein gelungenes Debüt zwischen den Pfosten gelang Leon Markert, der Mitte Oktober zu den Sportfreunden gekommen war. Donbeck hatte im Vorfeld einen möglichen Einsatz des 20-Jährigen angedeutet, nachdem dieser in zwei Einsätzen ohne Gegentreffer in der Zweiten sich Spielpraxis geholt hatte.

Mit dem ebenfalls erst 20-jährigen Stammkeeper Maximilian Huber hat der FC Schwaig nun ein blutjunges Torhüter-Duo. Auf die Jugend setzt auch der heutige Gegner. Mit nur zwölf Treffern weist Sturm neben Türk Gücü die schwächste Offensive auf, aber fünf Elfmeter wurden fast alle von Youngstern verwandelt. Zweimal der 18-jährige Fabian Reischl sowie je einmal Philipp Michl (21), und Hannes Hobelsberger (22) zeigten sich vom Punkt eiskalt. Einmal durfte der 28-jährige Johannes Stingl ran. Der sammelte wie andere Rückkehrer bereits Regionalliga-Erfahrung.

⇥Tipp: 2:0 Schwaig