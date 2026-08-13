Aufsteigerduell eröffnet Verbandsliga-Saison, Göppingen in Rutesheim

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Sa., 15.08.2026, 14:00 Uhr TSV Ehningen TSV Ehningen TSG Balingen Balingen II 14:00 live PUSH

TSV Ehningen – TSG Balingen II

Gleich zum Auftakt begegnen sich mit dem TSV Ehningen und der TSG Balingen II zwei Aufsteiger. Für beide Mannschaften liegen deshalb keine Vergleichswerte aus der vergangenen Verbandsliga-Saison vor. Der erste Spieltag führt zwei Teams zusammen, die den Sprung in die neue Spielklasse geschafft haben und nun unmittelbar erfahren werden, wie groß die nächste sportliche Herausforderung ist. Gerade angesichts von vier direkten Abstiegsplätzen und einer zusätzlichen Abstiegsrelegation besitzt ein solches Duell früh Gewicht. Beide beginnen unter denselben Voraussetzungen und ohne Vorsprung durch Erfahrung aus der Vorsaison. Einer kann sofort die ersten Punkte gegen einen ebenfalls neuen Konkurrenten gewinnen, der andere müsste den Einstieg mit einem frühen Rückschlag verkraften.

SV Fellbach – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Der SV Fellbach und die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach waren in der vergangenen Saison punktgleich. Beide sammelten 49 Zähler. Hofherrnweiler-Unterrombach wurde mit 15 Siegen, vier Unentschieden und 13 Niederlagen sowie 55:47 Toren Sechster, Fellbach mit derselben Sieg-, Remis- und Niederlagenbilanz sowie 60:74 Toren Achter. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, deren Ertrag identisch war, deren Torverhältnisse aber deutlich unterschiedliche Geschichten erzählen. Fellbach erzielte fünf Treffer mehr, kassierte allerdings 27 Gegentore mehr. Der Auftakt bietet beiden die Chance, die alte Nachbarschaft sofort neu zu ordnen und sich früh in Richtung obere Tabellenhälfte zu orientieren.

Calcio Leinfelden-Echterdingen – FSV Hollenbach Calcio Leinfelden-Echterdingen bekommt es zum Saisonstart mit einem Absteiger zu tun. Calcio beendete die vorige Verbandsliga-Saison mit 44 Punkten auf Rang zehn. 14 Siege, zwei Unentschieden und 16 Niederlagen bei 37:55 Toren standen für eine Mannschaft, deren Begegnungen nur selten ohne Entscheidung endeten. Der FSV Hollenbach kommt aus der Oberliga Baden-Württemberg und besitzt deshalb keine Bilanz aus der vergangenen Verbandsliga-Saison. Für den Absteiger beginnt damit die sportliche Neuorientierung bei einem Gegner, der die Spielklasse genau kennt. Calcio kann diese Erfahrung nutzen, Hollenbach muss zeigen, wie schnell der Wechsel auf das neue Niveau gelingt.

VfB Friedrichshafen – Türkspor Neu-Ulm Der VfB Friedrichshafen beginnt gegen Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm. Friedrichshafen hatte sich in der vergangenen Saison selbst als Neuling in der Verbandsliga behauptet und erreichte mit 44 Punkten Rang neun. 13 Siege, fünf Unentschieden und 14 Niederlagen sowie 59:60 Tore bedeuteten eine nahezu ausgeglichene erste Spielzeit. Nun steht Friedrichshafen auf der anderen Seite eines solchen Vergleichs. Türkspor Neu-Ulm besitzt als Aufsteiger keine Bilanz aus der vergangenen Verbandsliga-Saison und muss sich erstmals in dieser Konkurrenz bewähren. Der VfB kann auf die Erfahrung seines bereits bewältigten ersten Jahres bauen, während Neu-Ulm die Dynamik des Aufstiegs in die neue Klasse mitbringt.

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – Sportfreunde Dorfmerkingen Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen kehrt als Absteiger aus der Oberliga Baden-Württemberg in die Verbandsliga zurück. Vergleichswerte aus der vergangenen Saison dieser Spielklasse liegen für den FSV deshalb nicht vor. Zum Auftakt wartet mit den Sportfreunden Dorfmerkingen ein Gegner, der zuletzt in der oberen Tabellenhälfte zu Hause war. Dorfmerkingen wurde mit 51 Punkten Vierter. 16 Siege, drei Unentschieden und 13 Niederlagen bei 57:54 Toren bedeuteten eine positive Bilanz und die beste Platzierung hinter dem damaligen Spitzentrio. Für Bietigheim-Bissingen wird die erste Begegnung damit sofort zur Standortbestimmung gegen ein etabliertes Team. Dorfmerkingen kann seinerseits prüfen, wie belastbar die gute Vorjahresposition gegen einen Oberliga-Absteiger ist.

SKV Rutesheim – 1. Göppinger SV Aufsteiger trifft Absteiger: Die SKV Rutesheim empfängt den 1. Göppinger SV. Rutesheim besitzt keine Vergleichsbilanz aus der vergangenen Verbandsliga-Saison. Göppingen kommt dagegen aus der Oberliga Baden-Württemberg zurück und muss sich ebenfalls in einem veränderten Umfeld neu einordnen. Damit begegnen sich zwei Mannschaften, die auf unterschiedlichen Wegen in dieselbe Liga gelangt sind. Rutesheim kommt mit dem Schwung des Aufstiegs, Göppingen nach dem Abstieg aus der höheren Spielklasse. Früh wird sichtbar werden, welche Kraft stärker trägt: die Dynamik des Erfolgs oder die Erfahrung eines Teams, das zuletzt eine Liga höher spielte.

Sa., 15.08.2026, 15:30 Uhr TSV Berg TSV Berg Sportfreunde Schwäbisch Hall Sportfreunde Schwäbisch Hall 15:30 PUSH

TSV Berg – Sportfreunde Schwäbisch Hall Zwischen dem TSV Berg und den Sportfreunden Schwäbisch Hall lag in der vergangenen Saison lediglich ein Punkt. Berg erreichte mit 50 Zählern Rang fünf. 15 Siege, fünf Unentschieden und zwölf Niederlagen sowie 84:59 Tore machten die Mannschaft vor allem offensiv zu einer auffälligen Kraft. Schwäbisch Hall folgte mit 49 Punkten auf Rang sieben. Auch die Sportfreunde gewannen 15-mal, spielten viermal unentschieden und verloren 13 Begegnungen. Das Torverhältnis von 69:68 war nahezu ausgeglichen. Der Auftakt führt damit zwei unmittelbare Konkurrenten zusammen. Berg bringt die größere Torausbeute mit, Schwäbisch Hall lag in der Gesamtbilanz nur denkbar knapp dahinter.

Sa., 15.08.2026, 15:30 Uhr FC Rottenburg FC Rottenburg TSV Oberensingen TSV Oberensingen 15:30 PUSH