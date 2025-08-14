Aufsteigerduell beim VfB Friedrichshafen, FC Holzhausen will nachlegen

Der 2. Spieltag der Verbandsliga Württemberg verspricht Spannung, da die Teams nach den ersten Ergebnissen ihre Form bestätigen oder korrigieren möchten. Aufsteiger wie der FC Rottenburg, FSV Waiblingen und TSV Weilimdorf müssen sich nach den ersten Eindrücken behaupten. Es steht ein spannender Spieltag bevor, bei dem es sowohl um den Aufbau als auch um die Konsolidierung von Erfolgen geht.
---
Nach einem starken Auftaktsieg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen (3:1) wird der TSV Oberensingen nun den FC Holzhausen empfangen. Holzhausen hat sich zu Beginn mit einem überzeugenden 5:0-Erfolg gegen Sportfreunde Dorfmerkingen gezeigt und wird als Favorit in das Spiel gehen. Oberensingen muss zeigen, dass der Auftaktsieg kein Zufall war.
---
Sportfreunde Dorfmerkingen wird nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen den FC Holzhausen auf Wiedergutmachung aus sein, wenn sie die Sportfreunde Schwäbisch Hall empfangen. Schwäbisch Hall hat nach einer 1:3-Niederlage gegen TSG Tübingen ebenfalls einiges gutzumachen. Ein intensives Duell um die ersten Punkte.
---
VfR Heilbronn konnte sich mit einem 1:1 gegen SSV Ehingen-Süd etwas Luft verschaffen, möchte aber mehr. Die Young Boys Reutlingen hingegen wollen nach ihrem knappen 3:2-Sieg gegen FC Rottenburg an die starke Leistung anknüpfen und auch auswärts punkten.
---
Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach reist mit einem 3:1-Sieg gegen FSV Waiblingen im Rücken an und ist im Heimspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen favorisiert. Calcio, der Absteiger aus der Oberliga, wird nach der 1:3-Niederlage gegen TSV Oberensingen unter Druck stehen und auf einen schnellen Aufschwung hoffen.
---
Nach einem starken 3:1-Erfolg gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall wird die TSG Tübingen mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen TSV Berg gehen. Berg konnte ein deutliches 8:2 gegen FC Esslingen feiern, was sie zu einem gefährlichen Gegner macht. Ein packendes Duell zweier formstarker Mannschaften.
---
Der FC Esslingen will sich nach der 2:8-Niederlage gegen TSV Berg schnell rehabilitieren. Im Heimspiel gegen SSV Ehingen-Süd, der sich zu Beginn mit einem 1:1 gegen VfR Heilbronn begnügen musste, hoffen sie auf eine Kehrtwende. Esslingen benötigt dringend die ersten Punkte der Saison.
---
FC Rottenburg hat sich im ersten Spiel mit einer 2:3-Niederlage gegen Young Boys Reutlingen geschlagen gegeben, möchte aber im Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf alles geben. Weilimdorf hat nach der 2:5-Niederlage gegen SV Fellbach einen schwierigen Start und wird auf Wiedergutmachung aus sein.
---
Der VfB Friedrichshafen hat nach dem Aufstieg den Blick auf die ersten Punkte in der Verbandsliga gerichtet. Im Heimspiel gegen den FSV Waiblingen, der in der ersten Partie mit 1:3 gegen TSG Hofherrnweiler-Unterrombach unterlag, hofft Friedrichshafen, die ersten Erfolge in der neuen Liga zu feiern. Waiblingen hingegen muss sich nach der Niederlage rehabilitieren.
