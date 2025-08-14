Aufsteigerduell beim VfB Friedrichshafen, FC Holzhausen will nachlegen

Sa., 16.08.2025, 14:00 Uhr TSV Oberensingen Oberensingen FC Holzhausen Holzhausen 14:00 PUSH

Nach einem starken Auftaktsieg gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen (3:1) wird der TSV Oberensingen nun den FC Holzhausen empfangen. Holzhausen hat sich zu Beginn mit einem überzeugenden 5:0-Erfolg gegen Sportfreunde Dorfmerkingen gezeigt und wird als Favorit in das Spiel gehen. Oberensingen muss zeigen, dass der Auftaktsieg kein Zufall war. ---

Sportfreunde Dorfmerkingen wird nach der deutlichen 0:5-Niederlage gegen den FC Holzhausen auf Wiedergutmachung aus sein, wenn sie die Sportfreunde Schwäbisch Hall empfangen. Schwäbisch Hall hat nach einer 1:3-Niederlage gegen TSG Tübingen ebenfalls einiges gutzumachen. Ein intensives Duell um die ersten Punkte. ---

VfR Heilbronn konnte sich mit einem 1:1 gegen SSV Ehingen-Süd etwas Luft verschaffen, möchte aber mehr. Die Young Boys Reutlingen hingegen wollen nach ihrem knappen 3:2-Sieg gegen FC Rottenburg an die starke Leistung anknüpfen und auch auswärts punkten. ---

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach reist mit einem 3:1-Sieg gegen FSV Waiblingen im Rücken an und ist im Heimspiel gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen favorisiert. Calcio, der Absteiger aus der Oberliga, wird nach der 1:3-Niederlage gegen TSV Oberensingen unter Druck stehen und auf einen schnellen Aufschwung hoffen. ---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr TSG Tübingen TSG Tübingen TSV Berg TSV Berg 15:30 PUSH

Nach einem starken 3:1-Erfolg gegen Sportfreunde Schwäbisch Hall wird die TSG Tübingen mit viel Selbstvertrauen in das Heimspiel gegen TSV Berg gehen. Berg konnte ein deutliches 8:2 gegen FC Esslingen feiern, was sie zu einem gefährlichen Gegner macht. Ein packendes Duell zweier formstarker Mannschaften. ---

Der FC Esslingen will sich nach der 2:8-Niederlage gegen TSV Berg schnell rehabilitieren. Im Heimspiel gegen SSV Ehingen-Süd, der sich zu Beginn mit einem 1:1 gegen VfR Heilbronn begnügen musste, hoffen sie auf eine Kehrtwende. Esslingen benötigt dringend die ersten Punkte der Saison. ---

Sa., 16.08.2025, 15:30 Uhr FC Rottenburg Rottenburg TSV Weilimdorf Weilimdorf 15:30 PUSH

FC Rottenburg hat sich im ersten Spiel mit einer 2:3-Niederlage gegen Young Boys Reutlingen geschlagen gegeben, möchte aber im Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Weilimdorf alles geben. Weilimdorf hat nach der 2:5-Niederlage gegen SV Fellbach einen schwierigen Start und wird auf Wiedergutmachung aus sein. ---