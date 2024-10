Aufsteigerduell beim FC Esslingen, Türkspor Neckarsulm beim Verfolger

Spf. S.-Hall

Am 11. Spieltag der Verbandsliga Württemberg stehen brisante Begegnungen an, die den Kampf um die Spitzenplätze und den Klassenerhalt weiter beeinflussen könnten. Türkspor Neckarsulm will seine Führung behaupten, während sich die Verfolger keine Fehler erlauben dürfen. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 11. Spieltags der Verbandsliga Württemberg. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: