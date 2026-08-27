Aufsteigerduell beim ASV Botnang, VfL Sindelfingen will oben bleiben Landesliga Württemberg, Staffel 2: Die Übersicht aller Partien des 4. Spieltags von Timo Babic · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vor dem vierten Spieltag der Landesliga Württemberg, Staffel 2 führen VfL Sindelfingen, Absteiger FC Esslingen und GSV Maichingen mit jeweils sieben Punkten. Dahinter folgen TSV Köngen und SC Geislingen mit sechs Zählern. Die Tabelle ist allerdings nur eingeschränkt vergleichbar: TSV Bad Boll und TSGV Waldstetten haben erst zwei Spiele absolviert, ebenso Aufsteiger 1. FC Heiningen, der unter der Woche ein Nachholspiel in Köngen mit 0:1 verlor. Für GSV Maichingen ist in den gelieferten Ansetzungen des vierten Spieltags keine Begegnung aufgeführt. Heiningen steht als einziges Team noch ohne Punkt am Tabellenende.

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Sa., 29.08.2026, 15:00 Uhr TSGV Waldstetten Waldstetten FV Spfr Neuhausen FV Spfr Neuh 15:00 PUSH

Die TSGV Waldstetten gehört zu den Mannschaften mit erst zwei absolvierten Partien. Vier Punkte und 3:2 Tore bedeuten Rang acht. Ein Ergebnis vom vergangenen Spieltag wurde für Waldstetten nicht geliefert, weshalb sich die jüngste Form aus den vorliegenden Angaben nicht weiter einordnen lässt. Die FV Spfr Neuhausen steht nach drei Spielen bei einem Punkt und 1:6 Toren auf Rang 16. Zuletzt verlor Neuhausen gegen den TSV Bad Boll mit 0:2. Baran Ates traf zunächst per Foulelfmeter und später erneut. Waldstetten hat damit trotz eines Spiels weniger bereits drei Punkte mehr als Neuhausen, doch gerade wegen der unterschiedlichen Zahl absolvierter Begegnungen ist der Tabellenvergleich nur bedingt aussagekräftig.

Der SC Geislingen geht mit sechs Punkten und 6:2 Toren als Tabellenfünfter in den vierten Spieltag. Zuletzt gewann Geislingen beim TSV Bernhausen mit 2:0. Damiano de Lucia brachte die Mannschaft in der 23. Minute in Führung, Nkem Kelecti sorgte in der 74. Minute für den Endstand. Absteiger TSV Weilimdorf holte am vergangenen Spieltag seinen ersten Saisonsieg. Gegen den SV Böblingen gewann Weilimdorf nach frühem Rückstand mit 3:1. Riccardo Scarcelli traf zweimal, Terry Offei noch vor der Pause zum Endstand. Drei Punkte und 4:8 Tore bedeuten Rang zwölf. Geislingen kann mit einem weiteren Erfolg seine Position unmittelbar hinter der Spitzengruppe festigen.

Der VfL Sindelfingen führt die Tabelle mit sieben Punkten und 9:4 Toren an und ist nach drei Spielen noch ungeschlagen. Zuletzt musste sich der VfL bei Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen II mit einem 2:2 begnügen. Sindelfingen führte zweimal, kassierte den zweiten Ausgleich aber erst in der 90.+4 Minute. Der 1. FC Eislingen wartet dagegen noch auf seinen ersten Sieg. Ein Punkt und 4:8 Tore bedeuten Rang 15. Zuletzt verlor Eislingen gegen Absteiger FC Esslingen mit 0:2 und geriet bereits in der 3. Minute in Rückstand, der zweite Gegentreffer folgte in der 26. Minute. Damit trifft der noch ungeschlagene Tabellenführer auf eine Mannschaft, die nach drei Spielen erst einen Zähler gesammelt hat.

Sa., 29.08.2026, 15:30 Uhr FC Esslingen FC Esslingen TSV Köngen TSV Köngen 15:30 PUSH

Absteiger FC Esslingen und der TSV Köngen gehören zur Spitzengruppe. Esslingen steht mit sieben Punkten und 7:2 Toren auf Rang zwei und ist nach drei Spielen noch ungeschlagen. Zuletzt gewann der FC beim 1. FC Eislingen mit 2:0 und stellte mit zwei Treffern in den ersten 26 Minuten früh die Weichen. Köngen folgt mit sechs Punkten und 8:4 Toren auf Rang vier. Nach dem 7:2 gegen Aufsteiger ASV Botnang gewann der TSV unter der Woche auch das Nachholspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heiningen mit 1:0. Deniz Demir erzielte den einzigen Treffer erst in der 90. Minute. Damit treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit Siegen im Rücken in das direkte Duell gehen.

Sa., 29.08.2026, 17:30 Uhr TSV Bad Boll TSV Bad Boll TSV Bernhausen TSV Bernhsn 17:30 PUSH

Der TSV Bad Boll ist nach zwei Spielen noch ungeschlagen und steht mit vier Punkten und 3:1 Toren auf Rang sieben. Zuletzt gewann Bad Boll bei der FV Spfr Neuhausen mit 2:0. Baran Ates erzielte beide Treffer, den ersten in der 10. Minute per Foulelfmeter. Der TSV Bernhausen hat bereits drei Partien absolviert und ebenfalls vier Punkte gesammelt. Nach einem Sieg und einem Unentschieden kassierte Bernhausen zuletzt gegen den SC Geislingen beim 0:2 die erste Niederlage. Mit 3:4 Toren steht die Mannschaft auf Rang neun. Wegen des einen Spiels weniger ist Bad Bolls Tabellenplatz nur eingeschränkt direkt mit Bernhausen vergleichbar.

Der SV Böblingen wartet nach drei Spielen noch auf den ersten Sieg. Zwei Punkte und 3:5 Tore bedeuten Rang 13. Zuletzt verlor Böblingen beim Absteiger TSV Weilimdorf mit 1:3. Nemanja Markovic hatte die Mannschaft in der 10. Minute noch in Führung gebracht, doch Weilimdorf drehte die Partie bereits vor der Pause. Auch der SV Waldhausen ist noch sieglos und steht mit zwei Punkten und 5:8 Toren direkt dahinter auf Rang 14. Zuletzt spielte Waldhausen 3:3 gegen den TV Echterdingen. Nach einer 2:0-Führung geriet Waldhausen noch 2:3 in Rückstand, rettete aber durch Fabian Dolderers Handelfmeter in der 90.+5 Minute einen Punkt. Damit treffen zwei punktgleiche Mannschaften aufeinander, die beide ihren ersten Saisonsieg suchen.

Der TV Echterdingen steht nach drei Spielen mit vier Punkten und 8:5 Toren auf Rang sechs. Beim jüngsten 3:3 gegen den SV Waldhausen lag Echterdingen zunächst 0:2 zurück, ehe David Govorušić mit drei Treffern die Partie drehte. Erst ein Handelfmeter in der 90.+5 Minute verhinderte den Sieg. Aufsteiger Sportfreunde Dorfmerkingen II hat ebenfalls vier Punkte und steht mit 6:8 Toren auf Rang zehn. Zuletzt gelang gegen Tabellenführer VfL Sindelfingen ein 2:2, wobei Flavio Herzberger erst in der 90.+4 Minute ausglich. Beide Mannschaften kommen damit aus Partien, deren Ausgang sich tief in der Nachspielzeit noch veränderte.