Aufsteigerduell am Freitag, Spitzenspiele in Papenburg und Bevern

Am heutigen Freitag startet in Nordhorn der zweite Spieltag der Landesliga Weser-Ems mit einem Aufsteigerduell. Ansonsten starten der SV Bevern und der TV Dinklage in die neue Saison und in Vechta wollen die beiden Fehlstarter das erste Tor der Saison erzielen..

Zum Freitagabend treffen zwei Aufsteiger aufeinander, die allerdings einen absolut anderen Start erlebten. Während Nordhorn das Stadtderby gegen Vorwärts Nordhorn klar verlor, gewann Lohne 2:0 gegen Vechta. Unter der Woche hatten beide Teams frei, sodass man gestärkt den zweiten Spieltag eröffnen kann.

Bevern startet in die Landesliga-Saison mit einem Spitzenspiel gegen Vorwärts Nordhorn. In der Liga gab es zuletzt vier Nordhorn-Siege in Serie gegen Bevern, doch das Pokalduell in der abgelaufenen Saison ging an Bevern. Apropos Pokal. Unter der Woche fegte Bevern Visbek mit 9:0 vom Feld, während Nordhorn 0:4 gegen Schüttorf verlor.

Zuletzt trafen die beiden in der Saison 18/19 aufeinander. Damals gewann Schüttorf mit 3:1 und 7:1. Am Sonntag wünscht der Aufsteiger Brake sich wohl ein anderes Ergebnis. Im Pokal tankte Brake allerdings nicht viel Selbstvertrauen. Gegen Nordenham unterlag man im Elfmeterschießen. Schüttorf gewann beeindruckend mit 4:0 gegen Vorwärts Nordhorn.

Vechta und Esens starteten je mit einer Pleite, ohne ein eigenes Tor zu erzielen. Es geht also darum, jetzt so richtig in die Saison zu starten und keinen Fehlstart zu erleben. Unter der Woche verlor Esens mit 3:5 nach Elfmeterschießen gegen Middels, während Vechta deutlich gegen Brockdorf gewann und mit Rückenwind in das Spiel geht.

Die letzten drei Duelle gingen alle an Melle und mit 4:1, 2:0 und 6:0 mitunter richtig deutlich. Im Pokal musste Melle gegen den Hagener SV ins Elfmeterschießen und musste dabei richtig Kräfte auf dem Platz lassen. Beide Teams wollen den ersten Saisonsieg.

Den ersten Saisonsieg feierten GW Firrel und GW Mühlen bereits in der Vorwoche. In der abgelaufenen Saison fielen in den beiden Duellen insgesamt 13 Tore. Zuschauer können sich also auf ein Spektakel vorbereiten. Mal gucken, wer sich den zweiten Sieg der Saison holen kann.

Garrel verlor unter der Woche knapp mit 1:2 gegen den SV Altenoythe, sodass beide Teams nicht mehr im Pokal vertreten sind. Nun können sich beide Kontrahenten auf die Liga konzentrieren und da sie eh als Favoriten zählen, können die Zuschauer ein hochwertiges Duell erwarten.

So., 10.08.2025, 17:00 Uhr VfR Voxtrup VfR Voxtrup TV Dinklage TV Dinklage 17:00 PUSH