 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
– Foto: Robert Gertzen

Aufsteigerduell am Freitag, Spitzenspiele in Papenburg und Bevern

Oldenburg will in Garrel den zweiten Sieg feiern

Verlinkte Inhalte

Landesliga Weser-Ems
VfL Oldenb.
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Am heutigen Freitag startet in Nordhorn der zweite Spieltag der Landesliga Weser-Ems mit einem Aufsteigerduell. Ansonsten starten der SV Bevern und der TV Dinklage in die neue Saison und in Vechta wollen die beiden Fehlstarter das erste Tor der Saison erzielen..

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SV Vorwärts Nordhorn
SV Vorwärts NordhornSV Vorwärts
15:00

Bevern startet in die Landesliga-Saison mit einem Spitzenspiel gegen Vorwärts Nordhorn. In der Liga gab es zuletzt vier Nordhorn-Siege in Serie gegen Bevern, doch das Pokalduell in der abgelaufenen Saison ging an Bevern. Apropos Pokal. Unter der Woche fegte Bevern Visbek mit 9:0 vom Feld, während Nordhorn 0:4 gegen Schüttorf verlor.

Heute, 20:00 Uhr
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
20:00

Zum Freitagabend treffen zwei Aufsteiger aufeinander, die allerdings einen absolut anderen Start erlebten. Während Nordhorn das Stadtderby gegen Vorwärts Nordhorn klar verlor, gewann Lohne 2:0 gegen Vechta. Unter der Woche hatten beide Teams frei, sodass man gestärkt den zweiten Spieltag eröffnen kann.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta
TuS Esens
TuS EsensTuS Esens
15:00

Vechta und Esens starteten je mit einer Pleite, ohne ein eigenes Tor zu erzielen. Es geht also darum, jetzt so richtig in die Saison zu starten und keinen Fehlstart zu erleben. Unter der Woche verlor Esens mit 3:5 nach Elfmeterschießen gegen Middels, während Vechta deutlich gegen Brockdorf gewann und mit Rückenwind in das Spiel geht.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Brake
SV BrakeSV Brake
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
15:00

Zuletzt trafen die beiden in der Saison 18/19 aufeinander. Damals gewann Schüttorf mit 3:1 und 7:1. Am Sonntag wünscht der Aufsteiger Brake sich wohl ein anderes Ergebnis. Im Pokal tankte Brake allerdings nicht viel Selbstvertrauen. Gegen Nordenham unterlag man im Elfmeterschießen. Schüttorf gewann beeindruckend mit 4:0 gegen Vorwärts Nordhorn.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
15:00live

Die letzten drei Duelle gingen alle an Melle und mit 4:1, 2:0 und 6:0 mitunter richtig deutlich. Im Pokal musste Melle gegen den Hagener SV ins Elfmeterschießen und musste dabei richtig Kräfte auf dem Platz lassen. Beide Teams wollen den ersten Saisonsieg.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV Grün-Weiß Firrel
SV Grün-Weiß FirrelGW Firrel
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
15:00

Den ersten Saisonsieg feierten GW Firrel und GW Mühlen bereits in der Vorwoche. In der abgelaufenen Saison fielen in den beiden Duellen insgesamt 13 Tore. Zuschauer können sich also auf ein Spektakel vorbereiten. Mal gucken, wer sich den zweiten Sieg der Saison holen kann.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
15:00

Garrel verlor unter der Woche knapp mit 1:2 gegen den SV Altenoythe, sodass beide Teams nicht mehr im Pokal vertreten sind. Nun können sich beide Kontrahenten auf die Liga konzentrieren und da sie eh als Favoriten zählen, können die Zuschauer ein hochwertiges Duell erwarten.

So., 10.08.2025, 17:00 Uhr
VfR Voxtrup
VfR VoxtrupVfR Voxtrup
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
17:00

Den Abschluss machen am Sonntag um 17.00 Uhr der VfR Voxtrup und der TV Dinklage. Für die Gäste ist es der Saisonstart. Beide Teams spielten unter der Woche im Pokal. Während Voxtrup gegen Bad Laer ausschied, setzte sich Dinklage im Elfmeterschießen gegen Thüle durch. Die direkten Duelle in der Saison 22/23 zeigten absolute Spannung.

Aufrufe: 08.8.2025, 00:31 Uhr
NKAutor