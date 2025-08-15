Aufsteigerduell am Barenteich

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Zwei vorgezogene Spiele finden in der Kreisliga - Staffel B - am Freitagabend und Samstagnachmittag statt.
Der TV Wellingholzhausen erwartet am Freitagabend um 19.30 Uhr den SV Bad Rothenfelde II. Der Gastgeber ist Favorit gegen den bisher punktlosen Aufsteiger der aktuell auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist. Fupa hat eine Liveticker für das Spiel eingerichtet.
Am Samtagnachmittag trifft Ballsport Eversburg am Barrenteich auf den Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II und will nach der Auftaktniederlage beim BSV Holzhausen im zweiten Spiel die ersten Punkte sichern.