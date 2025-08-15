 2025-08-14T11:39:53.462Z

Ligavorschau
– Foto: Martin Lührmann

Aufsteigerduell am Barenteich

TV Wellingholzhausen will zweiten Sieg

Zwei vorgezogene Spiele finden in der Kreisliga - Staffel B - am Freitagabend und Samstagnachmittag statt.

Der TV Wellingholzhausen erwartet am Freitagabend um 19.30 Uhr den SV Bad Rothenfelde II. Der Gastgeber ist Favorit gegen den bisher punktlosen Aufsteiger der aktuell auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist. Fupa hat eine Liveticker für das Spiel eingerichtet.
Am Samtagnachmittag trifft Ballsport Eversburg am Barrenteich auf den Aufsteiger SV Viktoria Gesmold II und will nach der Auftaktniederlage beim BSV Holzhausen im zweiten Spiel die ersten Punkte sichern.
