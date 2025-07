Aufsteiger Zürich City schnappt sich Ex-Nationalspieler

Meldet uns Eure Transfers und/oder Kaderlisten (inklusive Fotos) jederzeit an zuerich@fupa.net FC Allschwil Trainer: Fabian Cigliano Zugänge: Gil Gisin (FC Black Stars Basel), Tiago Danio Zilembo (FC Concordia Basel), Srdan Sudar (FC Aesch), Sofiane Bilal Laoufi (BSC Old Boys II), Benoit Ferreira Efraim (BSC Old Boys II), Tizian Maggion (FC Münchenstein), Idrissa Soumah (FC Ajoie-Monterri), Lyes Arrad (BSC Old Boys Nachwuchs) Abgänge: Marco Schmid (Rücktritt/Sportchef), Joel Schuler (Rücktritt/Technischer Leiter), Valdrin Salihu (FC Concordia Basel), Luca Reichen (FC Amicitia Riehen), Dior Asanaj (?), Keven Perez (?), Lies Setti (?)

FC Bülach

Trainer: Daniel Bernhardsgrütter

Zugänge: Ivan Sisic (FC Brüttisellen-Dietlikon), Nico Lodise (zuletzt SV Höngg), Agon Morina (FC Thalwil), Leandro Rodrigues Do Rosário (FC Dübendorf), Neven Leon (FC Embrach)

Abgänge: Fabio Borges Carvalho (SV Rümlang), Alexander Benninger (Pause), Lukas Winkler (Pause), Blerim Qusaj (FC Phönix Seen), Noah Musolli (?)



FC Dübendorf

Trainer: Shaip Krasniqi

Zugänge: Kristijan Klincov (FC Thalwil), Dardan Ajeti (FC Horgen), Dominik Cennerazzo (FC Uster), Joâo Miguel Pereira Almeida (FC Brüttisellen-Dietlikon), Elia Stefanetti (FC Gossau SG)

Abgänge: Baris Ürün (FC Brüttisellen-Dietlikon), Leandro Rodrigues Do Rosário (FC Bülach)



FC Kirchberg BE

Trainer: Niklaus Aebi

Zugänge:

Abgänge:



FC Lachen/Altendorf

Trainer: Philipp Egli

Zugänge: Ardit Rexhepi (FC Wil II), Cristian Bleisch (FC Freienbach)

Abgänge: Zek Gjocaj (FC Wädenswil), Blerton Avdyli (FC Wädenswil), René Mettler (FC Buttikon), Chris Suter (FC Weesen)



FC Liestal

Trainer: Sohail Bamassy

Zugänge: Arion Musliu (SC Dornach), Nithusan Vasanthan (SV Muttenz), Riduan Sadriu (SV Muttenz), Noah Schneider (FC Bubendorf), Marin Juric (BSC Old Boys), Ben Bruder (FC Kickers Basel), Sergio Salvadori (BSC Old Boys II)

Abgänge:



FC Pratteln

Trainer:

Zugänge: Samuele Dunkel (FC Black Stars Basel)

Abgänge: Freddy M'Biye (FC Dietikon), Auron Vranovci (SV Muttenz)



FC Red Star Zürich

Trainer: Jérôme Oswald

Zugänge: Alessio Caputo (FC Wettswil-Bonstetten), Jiannis Sgouros (FC Wil II), Ioannis Tzionas (FC Wettswil-Bonstetten II), Roman Heini (SC YF Juventus)

Abgänge: Jak Mesto (FC Wettswil-Bonstetten)



FC Thalwil

Trainer: Gianni Lavigna

Zugänge: Adriano Sodano (Zug 94), Kevin Iodice (FC Baden), Leon Gjikollaj (FC Baden), Yves Meier (FC Tuggen), Baki Sari (SC YF Juventus II), Micha Ziegler (FC Zürich II), Lukas Miranda Ressurreição (FC Rapperswil-Jona 1928 AG II), Laze Stojkovski (FC Mutschellen), Leandro Da Silva Marques (zuletzt FC Red Star Zürich), Diego Corvalan (FC Seefeld), Kedy Steven Bonsu (FC Horgen), Salen Dzaferi (FC Horgen), Noel Baumann (FC Horgen)

Abgänge: Gëzim Balazi (Zürich City SC), Albert Buqaj (Zürich City SC), Nico Del Pilato (FC Wädenswil), Siro Sacconi (FC Wädenswil), Kreshnik Zmajlaj (FC Oberwinterthur), Kristijan Klincov (FC Dübendorf), Dennis Aberia (FC Dietikon), Angelo Canelli (FC Klingnau), Nino Simic (FC Klingnau), Agon Morina (FC Bülach), Marco Vignale (FC Kosova II), Ernst Salzmann (FC Zürich-Affoltern), Sergej Mihajlovic (FC Rothrist), Daniele Cuviello (FC Mutschellen)



FC Uster

Trainer: Etienne Scholz

Zugänge: Dylan Kadi (FC Wiedikon), Nebojsa Lavrnja (FC Seefeld), Noah Mohammed (FC Red Star Zürich II)

Abgänge: Luhpaty Bryan Mendes (FC Schaffhausen II), Dominik Cennerazzo (FC Dübendorf)



SC Binningen

Trainer: Dominik Müller

Zugänge:

Abgänge: Bruno Müller (FC Black Stars Basel), Kristian Zaric (FC Black Stars Basel)



SC Dornach

Trainer: Arjan Peco

Zugänge: Ambre Nsumbu (FC Schötz), Enis Musai (FC Grenchen 15), Albion Gashi (FC Black Stars Basel)

Abgänge: Leonardo Farenga (FC Black Stars Basel), Berkay Isiklar (FC Black Stars Basel), Leandro Di Noto (FC Black Stars Basel), Gabriel Di Noto (FC Black Stars Basel), Denis Semeraro (FV Haltingen), Arion Musliu (FC Liestal)



Zürich City SC

Trainer: Ergün Dogru

Zugänge: Gëzim Balazi (FC Thalwil), Albert Buqaj (FC Thalwil), Robi Gajsek (FC Horgen), Christian Leite (FC Kosova), Armand Loue (FC Tuggen), Denis Dzepo (FC Brüttisellen-Dietlikon), Lukas Leimgruber (FC Zürich-Affoltern), Jonas Asvedo Mendes (zuletzt PS Kalamata/GRI)

Abgänge: Douglas Oliveira (FC Republika Srpska), Barry Koffi (FC Brüttisellen-Dietlikon), Alessandro Gomes De Araujo Junior (FC Kosova), Adrian Morel (SV Höngg), Dionis Ramaj (?), André Mutumbua (?), Hamed Sako (?)