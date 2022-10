Aufsteiger Zewen beendet Wittlicher Siegesserie Bezirksliga: Torfestivals in Hetzerath und Schillingen, Kramp wieder einmal Matchwinner für Saartal, Schweich mit elftem Sieg.

Einen Fußballfight vom feinsten, acht Tore und ein gerechtes Unentschieden sahen die Zuschauer in Hetzerath. Der Aufsteiger begann stark und legte nach einer Ecke von Marvin Hoffmann durch Nico Schäfer per Kopf vor, ehe Zeltingen aufwachte und die Partie drehte. Zunächst glich Jonathan Kuhn nach einem zuvor von Yannick Tömmes parierten Kopfball von Yannik Dietz im zweiten Versuch aus (21.), bevor der gleiche Spieler nach einer Ecke per Kopf erfolgreich war – 1:2 (27.). Kurz vor der Pause stellte Florian Blesius die Weichen auf einen vermeintlichen Gästesieg und traf zum 3:1 (42.). Doch die Schwarz-Weißen kamen mit Moral und Offensivdrang zurück und glichen durch Schäfer nach Kopfballablage von Max Lehnert (58.) sowie durch den eingewechselten Miles Cornelißen (74.) aus. Doch das war noch nicht alles: Als Blesius nach einer Flanke sechs Minuten vor Schluss den 4:3-Führungstreffer für Zeltingen erzielte, dachten wohl die wenigsten noch an ein Remis. Doch in der achten Minute der Nachspielzeit brachte Luca Schütz mit einem verwandelten Handelfmeter zum 4:4 die Hetzerather Sportanlage zum Beben. „Wir haben in der zweiten Halbzeit über den Kampf ins Spiel gefunden und im Endeffekt gegen eine gute Zeltinger Mannschaft, die offensiv sehr stark agierte, noch einen Punkt mitgenommen. Nach dem 1:1 haben wir unerklärlicherweise den Faden verloren, haben die Standards schläfrig verteidigt“, war SVH-Trainer Michael Urbild mit dem Punkt sehr zufrieden.

Die Konzer Überlegenheit wurde erst im zweiten Abschnitt deutlich, als es spielerisch und kämpferisch wie am Schnürchen für die Berens-Elf lief. Dem SVK gehörten die Anfangsminuten: Stefan Becker erzielte nach elf Minuten mit einem Kopfball die Führung. Doch Lüxem schlug zeitnah zurück: Mattis Thörner egalisierte die Führung nach einem Freistoß von Niclas Lentes nur 120 Sekunden später (13.). Pech hatten die Gäste, als ein Distanzschuss von Nils Schermann an den Pfosten klatschte (17.). Kurz vor der Pause nutzte Louis Berens einen Abwehrfehler des SVL zur 2:1-Pausenführung, ehe der Trainerfilius nach dem Wechsel mit zwei weiteren Toren zum 3:1 (47.) und 4:1 (49.) überzeugte. Anschließend kam der SVK durch Jonas Witz zum 5:1 (76.), nach dem dieser bereits einige Momente davor zweimal im Eins-gegen-Eins gescheitert war. Konz’ Trainer Thomas Berens sprach von einer ersten Halbzeit, bei der beide Mannschaften kein Bezirksligaformat offenbarten. Erst ein Wachrüttler „in der Kabine, als ich etwas lauter geworden bin, hat eine Reaktion bei meiner Mannschaft hervorgerufen. Wir haben es als Team in den zweiten 45 Minuten gut gemacht. Da muss ich den Spielern ein großes Kompliment aussprechen.“

Die Westeifel-SG setzte vor 260 Zuschauern in Arzfeld ihren Aufwärtstrend fort und blieb im vierten Spiel in Folge ungeschlagen. In einer weitgehend ausgeglichenen Partie sorgte Arzfelds Offensivmann Musa Bah in der 59. Minute für den einzigen Treffer des Tages. Der 18-Jährige wurde mit einer gut getimten Flanke von Joschka Trenz mustergültig bedient und brachte den Ball im zweiten Versuch an Simon Eckers im Kyllburger Tor unter. Die erste Halbzeit gehörte dabei klar den Gästen, doch Michael Nierobis traf nur die Lattenunterkante und auch der später verletzt ausscheidende Torjäger Daniel Robertz sowie Andrii Fedoriv scheiterten an ihren eigenen Nerven. „Es war Unvermögen, wir hätten vor der Halbzeit mit 2:0 in Führung gehen müssen. In der zweiten Halbzeit war es ein wilder Schlagabtausch und von viel Hektik geprägt. Wir waren nicht abgebrüht genug. Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen“, zeigte sich Kyllburgs Trainer Roger Reiter enttäuscht. Arzfelds Spielertrainer Andreas Theis sah ein „enges und von zwei unterschiedlichen Halbzeiten geprägtes Spiel, bei dem wir hätten auch in Rückstand geraten können. Kyllburg besaß in der ersten Halbzeit, wir danach die großen Torchancen. Sie haben uns das Leben sehr schwer gemacht. Deswegen sind wir sehr glücklich über den Sieg.“

Erst in der zweiten Halbzeit kam der Tabellenzweite ins Rollen, musste zunächst einem Rückstand nachlaufen. Die Mosella ließ sich zunächst von Bastian Jung überraschen, der in der 32. Minute zur Ruwertaler Führung traf. Jens Schneider war es, der vier Minuten später die passende Schweicher Antwort fand – 1:1 (36.). Ruwertal verteidigte gut und hielt die Partie bis in die Schlussphase offen. Erst die beiden späten Treffer von Julius Kalweit zum 2:1 (79.) und Eric Reuter zum 3:1 (87.) machten den Schweicher Sieg wasserdicht. Schweichs Trainer Thomas Schleimer gab das Lob für das eigene Team auch an den Gegner weiter. „Ruwertal hat einen leidenschaftlichen Auftritt hingelegt. Zwar haben sie tief gestanden, doch auf ihre Momente gelauert. Nach dem es lange 1:1 stand, sind wir nicht nervös geworden, haben Geduld bewiesen und auch Lösungen gefunden. Aufgrund von Ballbesitz und Chancenplus geht der Sieg in Ordnung, doch Ruwertal hat nicht enttäuscht“, freute sich Mosella-Coach Thomas Schleimer über den elften Sieg in Serie. Die Gäste hatten durch Pascal Neumann in der 83. Minute mit einem Lupfer die Chance zum 2:2, doch dessen Lupfer landete auf dem Tornetz.

TuS Schillingen – SG Geisfeld 7:2 (3:2)

Ausgerechnet zum Derby riss die acht Partien andauende Ungeschlagen-Serie der SG Geisfeld. Dabei fiel die Niederlage überaus deftig aus. Von Beginn an ging es turbulent im Hochwaldderby in Schillingen zu. In einer hoch interessanten, torreichen und gutklassigen Partie gelang Abwehrspieler Jan Bernheine für die Hausherren nach fünf Minuten die Führung. Doch Geisfeld glich nur zehn Minuten später durch den aufgerückten Felix Michels aus, nachdem Lars Stüber mit einer Flanke punktgenau den Kopf von Michels traf (15.). André Lochen drehte die anfangs umkämpfte und spannende Partie und traf zum 2:1 für die Gäste (23.). Als Geisfelds Christopher Mai einen Ball auf der Linie nur mit der Hand klären konnte, sah der 28-jährige Abwehrspieler Rot. Den fälligen Handstrafstoß versenkte TuS-Kapitän Julian Flesch sicher zur 3:2-Halbzeitführung. Es war eine Art Knackpunkt in dem bis dato ausgeglichenen Spiel. Nach dem Wechsel machte Schillingen in Überzahl Nägel mit Köpfen und schraubte das Ergebnis binnen drei Minuten auf 5:2 hoch. Tobias Anell (49.) und Christian Weber (52.) hatten jeweils nach Vorarbeit von Flesch getroffen. Der eingewechselte Fabian Becker legte in der 90. Minute das 7:2 nach, nachdem Anell zuvor das halbe Dutzend voll gemacht hatte (76.). Schillingens Coach Sascha Freytag freute sich diebisch über den ersten Derbysieg unter seiner Ägide: „Es war ein intensives Spiel mit vielen Aktionen nach vorn. Die Rote Karte war spielentscheidend. Gegen zehn Mann haben wir enormen Druck entfacht, das 3:2 vor der Halbzeit war ganz wichtig und eine Art Türöffner. Mit dem 4:2 kurz nach der Halbzeit war Geisfelds Moral dann auch gebrochen.“

SV Rot-Weiss Wittlich – SG Zewen 0:0

Als erste Mannschaft der Liga hat Aufsteiger Zewen dem Ligaprimus die ersten Punkte abgeknüpft. In einem temporeichen Spiel hatten die Hausherren zwar mehr Ballbesitz und auch die insgesamt klareren Chancen, doch Zewen hat „das gut wegverteidigt und in den Zweikämpfen gut dagegengehalten. So haben wir des Öfteren die falschen Entscheidungen getroffen. Uns hat heute die Zielstrebigkeit gefehlt, sodass wir auch mal mit einem 0:0 leben müssen“, sah RW-Coach Karl-Heinz Gräfen zumindest offensiv keine probaten Lösungen. Ein Schuss von Albutrin Aliu (3.) und ein Volleyschuss von Sebastian Szimayer wurden jeweils auf der Linie geklärt, ein Kracher von Yannic Lauer landete an der Latte (25.). Gegen Ende der Partie zeichnete sich ein weiterer Sieg der Hausherren ab, doch Szimayers Kopfball (75.) verfehlte sein Ziel um Zentimeter. Zewens Schlüssel zu diesem Achtungserfolg war, dass „wir eine konzentrierte Defensivleistung und mit Mann und Maus verteidigt haben. Wir haben eine gute Zweikampfhärte an den Tag gelegt, gepaart mit Cleverness. Wir hatten zwar in einige Situationen auch Glück, doch auch selbst zwei dicke Chancen für ein Tor“, frohlockte Zewens Trainer Patrick Zöllner. Denn Fallou Diagne (41.) und Erik May (50.) zwangen RW-Keeper Philipp Berhard zu Glanztaten.

SG Geichlingen – SG Saartal Trassem 2:5 (0:3)

In Wallendorf kam die SG Saartal zu einem ungefährdeten 5:2-Erfolg, der ihnen Platz drei zurückbringt. Bereits nach knapp einer halben Stunde war der Favorit aus dem Saartal mit 3:0 enteilt, nachdem Thomas Beck (8.) und zweimal Kim Schu getroffen hatten. Beck verwertete eine Vorarbeit von Nicolas Jakob zum Führungstreffer, Schus erstes Tor resultierte aus einem Pass von Lukas Kramp. Beim dritten Treffer leistete Nici Jakob die Vorarbeit per Eckball für einen sehenswerten Kopfballtreffer von Schu. Nach dem Wechsel kam Geichlingen besser in die Partie und verkürzte durch den jungen Leon Theisges auf 1:3 (47.). Nachdem Kramp selbst gefoult worden war, war es der Torschütze vom Dienst, der zur Tat schritt und den fälligen Elfmeter sicher zum 4:1 ins Netz drückte (65.). Stefan Bormann ließ mit dem 2:4 nochmals leichte Hoffnungen bei den Hausherren aufkommen, doch Kramp beantwortete die Frage nach dem Sieger einer umkämpften Partie mit dem 5:2 auf seine Weise (77.). Auch hier leistete Jakob mit einem Freistoß die Vorarbeit. Saartal-Coach Heiko Niederweis: „Mit der ersten Halbzeit war ich sehr zufrieden, da haben wir das Spiel dominiert und defensiv wenig zugelassen.“ Geichlingen habe sich auf sein schnelles Umschaltspiel nach Kontern konzentriert und wäre beinahe noch zum 3:4-Anschlusstreffer gekommen. „Da waren wir zu hektisch und hatten phasenweise auch keine Spielkontrolle mehr. Erst mit dem 5:2 von Lukas Kramp war die Partie entschieden.“