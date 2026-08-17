Aufsteiger zeigt Viktoria Goch die Grenzen auf

Kevin Wolze legte im Anschluss einmal mehr den Finger in die Wunde, betonte zugleich aber, dass es keinen Anlass gebe, in Panik zu verfallen. „Der Trend spricht nicht für uns, wir müssen etwas tun, aber es ist auch erst eine Partie gespielt. Wir kommen da nur zusammen als Mannschaft raus und ich bin positiv gestimmt, dass wir das auch zusammen schaffen“, sagte der Trainer.

Am kommenden Freitag bietet sich Viktoria Goch die Gelegenheit, den Negativtrend zu stoppen. Im ersten Heimspiel der neuen Saison trifft die Mannschaft auf den VfB Bottrop, der den Start mit einem 0:2 gegen Arminia Klosterhardt ebenfalls in den Sand gesetzt hat.