Aufsteiger zeigt Viktoria Goch die Grenzen auf

Landesligist Viktoria Goch muss jetzt schon aufpassen, dass sich der Fehlstart in die neue Saison nicht in eine handfeste Krise auswächst. Fünf Tage nach dem Aus im Niederrheinpokal (3:4 beim Bezirksligisten FSV Duisburg) kassierte die Mannschaft am ersten Spieltag beim Aufsteiger Rheinland Hamborn eine 0:5 (0:2)-Niederlage.
Auf dem Kunstrasenplatz im Duisburger Stadtteil entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der größere Torchancen ausblieben. „Bis zum 0:1 waren wir sehr gut im Spiel. Dann haben wir uns unsere Arbeit mit individuellen Fehlern selbst zunichtegemacht“, sagte Kevin Wolze. Den ersten schwerwiegenden Aussetzer der Gocher Abwehr bestrafte Cem Sabanci in der 22. Minute mit dem Hamborner Führungstreffer. Nur fünf Minuten später profitierte der ambitionierte Aufsteiger erneut von einem Patzer der Gäste. Wieder war es Sabanci, der auf 2:0 erhöhte. Davon musste sich die Viktoria zunächst einmal erholen.
Für den zweiten Durchgang hatte Wolze eine klare Marschroute vorgegeben. „Wir haben uns vorgenommen, einfach zu bleiben und so vielleicht noch einmal heranzukommen“, sagte der Gocher Trainer. Dieser Plan zerschlug sich jedoch kurz nach Wiederanpfiff. Nach einem Gocher Eckball rollte in der 47. Minute der Konter der Hamborner. Volodymyr Honcharov erhöhte auf 3:0.
„Das darf so auf keinen Fall passieren. Dieser Treffer hat uns den Stecker gezogen“, so Wolze. In der Folge stellte Cem Sabanci mit seinem dritten Treffer (56.) zunächst auf 4:0. Der eingewechselte Tunahan Yardimci erhöhte acht Minuten später auf 5:0 – spätestens jetzt zeichnete sich ein Gocher Debakel an. Allerdings präsentierte sich die Viktoria in der Schlussphase etwas gefestigter und profitierte auch davon, dass es der Gegner im Gefühl der klaren Führung etwas ruhiger angehen ließ.
Kevin Wolze legte im Anschluss einmal mehr den Finger in die Wunde, betonte zugleich aber, dass es keinen Anlass gebe, in Panik zu verfallen. „Der Trend spricht nicht für uns, wir müssen etwas tun, aber es ist auch erst eine Partie gespielt. Wir kommen da nur zusammen als Mannschaft raus und ich bin positiv gestimmt, dass wir das auch zusammen schaffen“, sagte der Trainer.
Am kommenden Freitag bietet sich Viktoria Goch die Gelegenheit, den Negativtrend zu stoppen. Im ersten Heimspiel der neuen Saison trifft die Mannschaft auf den VfB Bottrop, der den Start mit einem 0:2 gegen Arminia Klosterhardt ebenfalls in den Sand gesetzt hat.