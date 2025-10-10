Aufsteiger wollen weiter oben dran bleiben, Kellerduell bei Croatia

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FV Löchgau II empfängt TV Aldingen. Löchgau II wird versuchen, seine Heimstärke auszuspielen und die Offensive der Gäste zu neutralisieren, während Aldingen auf schnelles Umschaltspiel und gefährliche Standards setzt, um Punkte im Mittelfeld zu sichern.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Salamander Kornwestheim trifft auf TSV Münchingen. Kornwestheim möchte seine Serie ausbauen und im Heimspiel überraschen, während Münchingen nach der Niederlage der Vorwoche die Tabellenführung verteidigen will.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Schwieberdingen empfängt SV Germania Bietigheim. Die Gastgeber setzen auf eine stabile Defensive, um die dominante Offensive der Gäste in Schach zu halten, während Germania Bietigheim die Tabellenführung weiter ausbauen will.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Marbach trifft auf TASV Hessigheim. Marbach will die Heimstärke nutzen, um Punkte gegen Hessigheim einzufahren, das seinerseits über schnelles Umschaltspiel und Standards gefährlich werden möchte.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SV Pattonville empfängt TSV Heimsheim. Die Gastgeber benötigen dringend Punkte, um den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren, während Heimsheim auf seine Offensivstärke vertraut, um sich in der oberen Tabellenhälfte zu behaupten.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
NK Croatia Bietigheim trifft auf TSV Merklingen. Croatia steht unter Druck, um im Abstiegskampf zu punkten, während Merklingen die Chance sucht, den Anschluss ans Mittelfeld zu halten.
So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TV Pflugfelden empfängt TSV Phönix Lomersheim. Beide Teams benötigen Punkte zur Verbesserung der Tabellenlage; Pflugfelden will die Heimstärke ausspielen, Phönix auf schnelle Konter setzen.
So., 12.10.2025, 17:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg trifft auf Spvgg Besigheim. Die Hausherren wollen nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen zurück in die Erfolgsspur, während Besigheim die Tabellenführung der oberen Liga stabilisieren möchte.