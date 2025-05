Aufsteiger winkt die Vizemeisterschaft

Durch den jüngsten 3:0-Erfolg gegen den SV Dörbach hat der SV Mehring einen zweiten Tabellenplatz verteidigt und steht am Sonntag (Anstoß in Bremm ist um 15 Uhr) vor seiner letzten, großen Bewährungsprobe in dieser Saison - zumindest, was die Punktspielserie angeht: Im Fernduell mit den punktgleichen Hetzerathern geht es für das Team um Spielertrainer Simon Monzel darum, Platz zwei zu sichern. in dem Fall dürften die Moselaner in einer Relegationsrunde mit den Vizemeistern der A7 (derzeit die SG Reinsfeld) und A8 (SG Kylltal-Birresborn) um einen oder gar zwei freie Plätze für die Bezirksliga kämpfen.

„Die erste Halbzeit gegen Dörbach war ziemlich zäh und eher arm an Höhepunkten. Danach haben wir offensiver agiert und enormen Druck entwickelt. Das 1:0 war der Dosenöffner. Als die Abwehr einmal geknackt war, haben wir schnell reagiert und noch zwei Tore nachgelegt“, berichtet Monzel. Der 33-Jährige war mit einem Doppelpack maßgeblich am Erfolg gegen die Salmtaler beteiligt. Den Schlusspunkt setzte Jonas Klein, der in der 90. Minute vom jungen Leandro Angelico mustergültig in Szene gesetzt worden war.

Ursprünglich war beim einstigen Oberligisten nach dem Aufstieg im Vorjahr ein Platz unter den Top fünf das Saisonziel gewesen. Nun winkt die Bezirksliga. „Dass wir einen Spieltag vor Saisonende so weit oben stehen, macht es umso schöner. Klar wollen wir jetzt versuchen, Platz zwei zu festigen. Der volle Fokus nun auf dem Spiel in Bremm. Alles andere sollten und werden wir ausblenden“, betont Monzel und will von Rechenspielchen nichts wissen. Egal, was in Hetzerath passiert: Die Mehringer wollen erst mal ihre Hausaufgaben erledigen.