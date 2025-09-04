Aufsteiger will zurück in die Erfolgsspur

Nach der klaren 0:4-Niederlage beim TuS Davenstedt steht der TuS Kleefeld bereits am Donnerstagabend wieder auf dem Platz – und will sich im "Heimspiel" auf dem A-Platz des FC Neuwarmbüchen rehabilitieren. Gegner ist der MTV Engelbostel-Schulenburg, der mit einem 3:1-Erfolg gegen den TSV Bemerode im Gepäck anreist.

Kleefeld steht mit sechs Punkten aus vier Partien solide da, der Fehlstart in Davenstedt war allerdings ein Rückschlag – nicht nur was das Ergebnis angeht, sondern auch in der Deutlichkeit. Trotz ausgeglichener Bilanz und positivem Torverhältnis (11:8) muss der Aufsteiger gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenmittelfeld liefern, um nicht frühzeitig den Anschluss nach oben zu verlieren.

Der MTV Engelbostel-Schulenburg hingegen kommt mit Rückenwind nach Isernhagen: Der Sieg in Bemerode war der erste Dreier der Saison. Die Mannschaft von Trainer Marvin Bruns zeigte sich effizient in der Chancenverwertung und ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Anschlusstreffer nicht beirren. In der Tabelle liegt Engelbostel mit vier Zählern nur knapp hinter Kleefeld, könnte mit einem weiteren Erfolg sogar vorbeiziehen.