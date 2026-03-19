Aufsteiger will vor der Länderspielpause auswärts nachlegen

– Foto: roland Schäfer | #rolisch

Der TSV Havelse steht am 30. Spieltag der 3. Liga vor einer weiteren Auswärtsaufgabe. Die Mannschaft von Trainer Samir Ferchichi gastiert am Samstag um 14:00 Uhr beim SSV Jahn Regensburg im Jahnstadion. Nach dem späten Heimsieg zuletzt möchte der TSV den positiven Trend bestätigen und mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause gehen.

Mit 36 Punkten und einem Torverhältnis von 37:43 belegt der Jahn aktuell den 14. Tabellenplatz. Für den Zweitliga-Absteiger scheint die Saison ohne akuten Druck nach oben oder unten zu verlaufen.

Beim Gegner verliefen die vergangenen Wochen unruhig. Michael Wimmer hat den Verein verlassen und ist als Co-Trainer zu Holstein Kiel gewechselt. Interimsweise hat Co-Trainer Munier Raychouni die sportliche Verantwortung übernommen. In seinem ersten Spiel erreichte er ein 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken. Zuvor unterlag Regensburg dem VfL Osnabrück mit 0:2, konnte jedoch beim SC Verl einen Auswärtssieg einfahren.

Gefährlichster Offensivspieler ist Noel Eichinger, der bislang zehn Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet hat. Zudem steht mit John Posselt ein ehemaliger Havelser im Kader der Oberpfälzer. Der Angreifer wechselte im Winter nach Regensburg und kam bislang überwiegend als Einwechselspieler zum Einsatz.

TSV-Torhüter Norman Quindt betont vor der Partie die Bedeutung des Spiels: Mit einem positiven Ergebnis wolle die Mannschaft in die Länderspielpause gehen und den Schwung aus der starken zweiten Halbzeit zuletzt mitnehmen.

Das Hinspiel war das erste Aufeinandertreffen beider Vereine. Damals unterlag der TSV Havelse knapp mit 1:2. Die Führung erzielte John Posselt, ehe Noel Eichinger ausglich und Nicolas Oliveira die Partie zugunsten der Regensburger entschied. Nach der Länderspielpause wartet auf den TSV Havelse ein Heimspiel: Am 4. April empfängt das Team den FC Energie Cottbus im Eilenriedestadion.