Aufsteiger will mit Crowdfunding Oberliga stemmen

Spannende Aktion bei Concordia Hamburg. – Foto: red/KI

Concordia Hamburg hat sportlich geliefert. Die Mannschaft von Trainer Bariş Sağlam ist Meister der Landesliga Hansa geworden und hat sich damit auf dem Platz den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga Hamburg erarbeitet. Doch ob Cordi diesen Schritt tatsächlich gehen kann, ist weiter offen. Eine besondere Aktion soll nun helfen.

Nun gibt es eine Crowdfunding-Aktion, die helfen soll, den Oberliga-Start möglich zu machen. Der Verein hat die Aktion geteilt. Bis Dienstagabend waren 675 Euro von 5500 Euro gesammelt.

Hintergrund sind die finanziellen und organisatorischen Anforderungen, die mit der Rückkehr in Hamburgs höchste Spielklasse verbunden sind. Bis zum 1. Juni muss der Verein die Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Rahmenrichtlinien für die Oberliga Hamburg der Herren 2026/2027 beim Hamburger Fußball-Verband einreichen. Gegenüber dem Hamburger Abendblatt hatte Concordia zuletzt erklärt, man werde keine Spekulationen führen und sich erst äußern, „sobald wir etwas Finales sagen können“.

Genau an dieser Stelle setzt die Crowdfunding-Aktion an. Gestartet wurde sie von der Frau des Co-Trainers. In der Beschreibung wird betont, dass Spieler, Trainerteam und Helfer seit Jahren viel Zeit, Herzblut und Leidenschaft in den Verein investieren. Das Ziel: Die sportlich erkämpfte Rückkehr in die Oberliga soll nicht an finanziellen Gründen scheitern.

Die Situation ist ungewöhnlich und für alle Beteiligten emotional. Concordia hat die Saison sportlich erfolgreich abgeschlossen, die Meisterschaft geholt und eine Mannschaft auf den Platz gebracht, die nach dem Oberliga-Abstieg sofort wieder nach oben wollte. Gleichzeitig steht nun die Frage im Raum, ob die finanziellen Mittel für die Meldegebühren und die organisatorischen Kosten reichen.

Das Geld soll laut Aktion unter anderem für Meldegebühren, Verbands- und Organisationskosten, Schiedsrichterkosten sowie notwendige Ausstattung und den Spielbetrieb verwendet werden. Es geht also nicht um eine abstrakte Unterstützung, sondern um konkrete Kosten, die mit dem Sprung in die Oberliga verbunden sind.

Meisterschaft soll nicht untergehen

Bei allen offenen Fragen darf die sportliche Leistung der Mannschaft nicht untergehen. Concordia hat die Landesliga Hansa gewonnen und sich den Aufstieg damit verdient. Die Mannschaft hat ihren Teil erledigt, nun geht es darum, ob der Verein den Schritt auch strukturell und finanziell abbilden kann.

Trainer Sağlam hatte schon vor der endgültigen Entscheidung gegenüber Transfermarkt gesagt: „Man wird sehen, wie sich der Verein letztendlich positioniert. Aber ich denke schon: Wenn wir weiter Gas geben und am Ende des Tages belohnt werden sollten mit dem Aufstieg, dann werden die Verantwortlichen auch das Richtige tun und uns unterstützen."

Genau dieser sportliche Fall ist eingetreten. Die Belohnung wäre die Oberliga. Ob sie Realität wird, hängt nun auch davon ab, wie viel Unterstützung bis zur entscheidenden Frist zusammenkommt.

Entscheidung rückt näher

Für Concordia läuft damit die Zeit. Bis zum 1. Juni muss klar sein, ob der Verein die Voraussetzungen für die Oberliga erfüllt und die entsprechende Verpflichtungserklärung abgibt. Die Crowdfunding-Aktion macht deutlich, wie ernst die Lage offenbar ist - und wie groß zugleich der Wunsch ist, den sportlichen Erfolg nicht verpuffen zu lassen.

Die nächsten Tage werden zeigen, ob aus dem Meistertitel auch die tatsächliche Rückkehr in die Oberliga wird. Sportlich hat Cordi seine Aufgabe gelöst. Nun entscheidet sich, ob Verein, Umfeld und Unterstützer gemeinsam auch den nächsten Schritt möglich machen.

Der Wortlaut zur Crowdfunding-Aktion im Wortlaut:

Unsere Mannschaft hat Geschichte geschrieben

Unsere 1. Herrenmannschaft ist Meister der Landesliga geworden und hat sich sportlich den Aufstieg in die Oberliga erkämpft.

Die Spieler, das Trainerteam und viele Helfer investieren seit Jahren Herzblut, Zeit und Leidenschaft in diesen Verein. Sie trainieren mehrfach pro Woche, stehen bei jedem Wetter auf dem Platz und repräsentieren unseren Verein mit Stolz.

Doch jetzt stehen wir vor einem Problem:

Dem Verein fehlen die finanziellen Mittel für die Meldegebühren und die organisatorischen Kosten der Oberliga.

Es wäre unglaublich traurig, wenn eine Mannschaft, die sich den Aufstieg sportlich verdient hat, diesen Schritt aus finanziellen Gründen nicht gehen könnte.

Warum ich diese Aktion starte

Mein Name ist Joyce.

Ich bin die Frau des Co-Trainers und begleite die Mannschaft und das Trainerteam seit Jahren. Ich sehe jeden Tag, wie viel Einsatz, Leidenschaft und Zusammenhalt hinter diesem Erfolg stecken.

Ich unterstütze die Jungs nicht nur am Spielfeldrand, sondern auch hinter den Kulissen – und genau deshalb möchte ich helfen, diesen Traum möglich zu machen.

Wofür das Geld verwendet wird

Die Spenden werden genutzt für:

Meldegebühren der Oberliga

Verbands- und Organisationskosten

Schiedsrichterkosten

notwendige Ausstattung und Spielbetrieb

Jeder Euro hilft, den Aufstieg Wirklichkeit werden zu lassen.

Gemeinsam für die Oberliga

Dieser Aufstieg gehört nicht nur der Mannschaft – sondern dem gesamten Verein, den Fans, Familien, Freunden und Unterstützern.

Wenn viele Menschen einen kleinen Beitrag leisten, können wir gemeinsam Großes möglich machen.

Danke für jede Unterstützung, jedes Teilen und jedes Zeichen des Zusammenhalts.

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