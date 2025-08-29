Aufsteiger Wiesbaum plant nächsten Favoritensturz

Die noch ungeschlagenen Saartaler sind gegen Schlusslicht Mehring klarer Favorit. „Wir wollen die guten Leistungen aus den drei ersten Spielen bestätigen“, betont der Sportliche Leiter Philip Kramp. Tobias Baier ist wieder einsatzfähig. Trainer Peter Schuh muss weiterhin auf die Verletzten Lucas Jakob, Nico Ockfen und Felix Guckeisen verzichten. Nach der Abreibung im Rheinlandpokal gegen Schweich (1:9), geht es für Mehrings Spielertrainer Simon Monzel darum, rasch die Wunden zu lecken: „Wir befinden uns momentan in einem Loch, werden da aber bald schon wieder rauskommen. Wir müssen unsere Leichtigkeit und Kompaktheit wieder zurückbekommen. In Schoden müssen wir vor allem defensiv wieder stabiler sein.“ Felix Hübner (Muskelabriss), Nico Scholtes (zweite Mannschaft), Alexander Dietz (fehlt privat) und Matija Jankulica (Aufbautraining) müssen passen.

„Mit Salmrohr haben wir ein dickes Brett zu bohren, doch es gibt keinen Grund, pessimistisch zu sein. Wir erwarten zum Sportfest in Hillesheim eine große Kulisse und eine ähnlich starke Leistung wie gegen Schweich (2:0)“, geht der Blick von SG-Spielertrainer Marco Michels nach vorn. Definitiv ausfallen Janek Kill (Schambeinentzündung), Rafael Ismailov (Knieverletzung) und Michels selbst (privater Termin). Nach auskurierten Blessuren kehren voraussichtlich Max Schneider und Leon Bauer in den Kader zurück. „Wenn ein Aufsteiger gegen Schweich mit 2:0 gewinnt, ist Vorsicht geboten. An unserem offensiven Spielstil festzuhalten und dort zu gewinnen, sollte jedoch unser Anspruch sein“, meint Salmrohrs Coach Frank Thieltges.

SV Lüxem – SV Niederemmel (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Lüxem)

An der Kompaktheit und Konterabsicherung will Lüxems Spielertrainer Patrick Schmidt angesichts von zuletzt fünf Gegentoren in Schöndorf (2:5) arbeiten. „Das betrifft auch eine konkrete Zuordnung bei Standards gegen uns. Niederemmel kennen wir gut, sie haben mit Vogedes und Grüner offensivstarke Leute drin.“ Gaith Aswad (verletzt) und Jonas Adams (berufsbedingt) fallen aus, Tilmann Meeth und Janos Justen sind nach Sperren spielberechtigt. „Lüxems Spielweise ist offensiv ausgerichtet. Zudem agieren sie taktisch diszipliniert“, lässt Niederemmels Spielertrainer Sascha Kohr durchblicken. Michael Dienhart und Tom Meyer sind gesperrt.

SG Ruwertal/Gutweiler – SG Ellscheid (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Kasel)

Gegen RW Wittlich (1:4) habe sich seine Mannschaft teuer verkauft. Mit Ellscheid empfängt Ruwertal einen Gegner, der nach dem 6:5 im Elfmeterschießen gegen Rheinlandligist SG Schneifel mit Rückenwind kommen wird. „Ellscheid ist nicht nur giftig in den Zweikämpfen, sie können auch fußballerisch überzeugen. Wir müssen den Kampf annehmen“, betont Ruwertals Coach Bastian Jung. Nils Lehnert, Andreas Steffen und Pascal Neumann kehren zurück. „Wenn wir in Kasel punkten wollen, brauchen wir Durchschlagskraft und Überzeugung in den Abschlüssen“, weiß Ellscheids Coach Markus Boos. Luca Marinus (Leiste), Philipp Scholzen (angeschlagen) und Boos selbst (Muskelfaserriss) fallen aus. Robin Thullen (Schlag auf die Brust), Christopher Häb und Matthias Alt (privat verhindert) kehren zurück.

SV Sirzenich – TuS Mosella Schweich (Sonntag, 15 Uhr, Rasen Sirzenich)

Der noch ungeschlagene Rangdritte aus Sirzenich ist Außenseiter. „Es gibt nicht viele Mannschaften, die besser als Schweich sind. Wir müssen konzentriert arbeiten und wollen im Umschaltspiel auf unsere Chancen lauern“, so SV-Trainer Tillmann Schweitzer. Philipp Brost, Kevin Endres, Tim Laudwein, Ben Schneider und Tom Schüßler fallen verletzt aus, Kilian Düpré ist nach langer Verletzungspause wieder eine Option für die Startelf. „Das 9:1 im Pokal in Mehring sollte uns Sicherheit geben. Ich hoffe, dass der Knoten jetzt auch offensiv aufgegangen ist. Doch Sirzenich brennt darauf, auch uns ein Bein zu stellen“, erwartet Mosella-Coach Thomas Schleimer ein hartes Stück Arbeit. Philipp Grundmann fehlt gelbrotgesperrt, Leo Polinski berufsbedingt. Marc Pitsch, Adrian Ossen, Marco Steffen sowie Pascal Kreber und Elias Hansjosten stehen wieder bereit.

SV Tawern – SG Franzenheim (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz Tawern)

Entgegen des ursprünglichen Plans wird der neue Trainer Benny Leis das Team nicht erst ab Montag, sondern schon zur Partie gegen Franzenheim coachen. Sportchef Christian Gales wies im Vorfeld darauf hin, „das blitzartige Umschaltspiel von Franzenheim zu unterbinden und bei deren Standards auf der Hut zu sein“. Pascal Kirch, Arek Bojes und Nils Noner sind verletzungsbedingt außen vor. „Wir brauchen wieder Geschlossenheit, Laufstärke gegen den Ball und gute Momente nach vorn“, fordert Franzenheims Trainer Thomas Werhan. Philipp Mendgen (nach Verletzung), Benny Schettgen (nach Urlaub) sowie Leon und Kilian Falk (fehlten wegen eines Junggesellenabschieds) stehen wieder bereit.

SG Zewen – FSV Trier-Tarforst (Sonntag, 15.30 Uhr, Rasenplatz Langsur)

Die Tarforster haben ihre Pokalaufgabe am Mittwoch erst in der Schlussphase erledigt (3:1), und wissen gegen denselben Gegner um dessen Mentalität. „Zewen hat lange dagegengehalten und gut gegen den Ball gearbeitet. Wir wollen diesmal früh in Führung gehen, benötigen aber Geduld, wenn das nicht sofort gelingt“, so Tarforsts Coach Patrick Zöllner Neil Müller-Adams, Elias Heitkötter, Christoph Nickl (Knieverletzungen), Moritz Hannappel (Fingerverletzung) und Lewin Raithel (Studium USA) sind außen vor. Im Derby geht es für Zewens Trainer Dominik Wintersig darum, „aktiv gegen den Ball zu arbeiten, unser Offensivspiel besser zur Wirkung zu bringen und die Unterschiedsspieler des FSV gut im Griff zu haben“. Verletzungsbedingt müssen Kevin Noll und Veton Saliji passen.

SG Geisfeld – SV Schleid – verlegt

Die Partie wurde aufgrund des Karnevals-Sommerumzugs in Reinsfeld auf Donnerstag, 18. September, 20 Uhr, verlegt.

Bezirksliga Mitte

TuS Ahbach – TuS Mayen (Samstag, 19.45 Uhr, Kunstrasen Leudersdorf)

Gegen den Tabellenführer will Ahbachs Trainer Roger Stoffels mit der gleichen Leidenschaft und Intensität ins Spiel gehen, wie in den drei Partien zuvor. „Wir sind auch noch ungeschlagen und gefühlt in der Bezirksliga Mitte angekommen. Wir freuen uns mit Mayen auf die Elite der Liga und wollen dem Favoriten ein Bein stellen.“ Jan Müller, Christoph Schmitz und Niki Ferber fehlen verletzt, Michael Schüler berufsbedingt. Felix Ewertz ist aus dem Urlaub zurück.