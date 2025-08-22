Der SV Walpertskirchen schlug zuhause die SpVgg Altenerding im Landkreis-Derby. – Foto: Zlatko Dipalo

Aufsteiger Walpertskirchen mischt die Bezirksliga auf: „Wie ein Märchen, jedes Spiel ein Highlight" Nach fünf Spieltagen an der Tabellenspitze

Aufsteiger SV Walpertskirchen steht nach fünf Spieltagen in der Bezirksliga Nord ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.

Walpertskirchen – Fünf Spiele, fünf Siege, darunter zwei Derbykracher gegen den FC Langengeisling und die SpVgg Altenerding – der SV Walpertskirchen hätte sich den Start in die erste Bezirksliga-Saison wohl nicht besser vorstellen können. „Das ist wie ein Märchen. Ich kann die Jungs nur loben", sagt Trainer Sepp Heilmeier. Nach fünf Partien stehen die Gelb-Schwarzen an der Tabellenspitze und damit auch vor einigen Favoriten der Liga.

Heilmeier weiß nach den engen, umkämpften Partien aber: „Es könnten genauso gut acht Punkte sein. Wir mussten in jedem Spiel über unsere Grenzen hinausgehen.“ Das wollen die Walpertskirchener auch am sechsten Spieltag umsetzen. Einer der früh auserkorenen Favoriten in der Bezirksliga Nord ist der SV Nord-Lerchenau. Am Samstagnachmittag gastiert der SVW im Münchner Norden – und will da weitermachen, wo er am Mittwochabend beim Derbysieg gegen Langengeisling aufgehört hat. Gegen den aktuellen Tabellenzweiten schiebt Trainer Heilmeier die Favoritenrolle von sich – auch wegen der angespannten Personalsituation. „Wir sehen uns eigentlich in jedem Spiel als Underdog, aber natürlich wird sich das irgendwann ändern, wenn das so weitergeht“, erklärte Heilmeier. Wie schon gegen Langengeisling muss Heilmeier auf einige seiner Stammkräfte verzichten.