Aufsteiger Walpertskirchen mischt die Bezirksliga auf: „Wie ein Märchen, jedes Spiel ein Highlight“

Aufsteiger SV Walpertskirchen steht nach fünf Spieltagen in der Bezirksliga Nord ohne Punktverlust an der Tabellenspitze.
Walpertskirchen – Fünf Spiele, fünf Siege, darunter zwei Derbykracher gegen den FC Langengeisling und die SpVgg Altenerding – der SV Walpertskirchen hätte sich den Start in die erste Bezirksliga-Saison wohl nicht besser vorstellen können. „Das ist wie ein Märchen. Ich kann die Jungs nur loben“, sagt Trainer Sepp Heilmeier. Nach fünf Partien stehen die Gelb-Schwarzen an der Tabellenspitze und damit auch vor einigen Favoriten der Liga.
Heilmeier weiß nach den engen, umkämpften Partien aber: „Es könnten genauso gut acht Punkte sein. Wir mussten in jedem Spiel über unsere Grenzen hinausgehen.“ Das wollen die Walpertskirchener auch am sechsten Spieltag umsetzen.
Einer der früh auserkorenen Favoriten in der Bezirksliga Nord ist der SV Nord-Lerchenau. Am Samstagnachmittag gastiert der SVW im Münchner Norden – und will da weitermachen, wo er am Mittwochabend beim Derbysieg gegen Langengeisling aufgehört hat. Gegen den aktuellen Tabellenzweiten schiebt Trainer Heilmeier die Favoritenrolle von sich – auch wegen der angespannten Personalsituation. „Wir sehen uns eigentlich in jedem Spiel als Underdog, aber natürlich wird sich das irgendwann ändern, wenn das so weitergeht“, erklärte Heilmeier. Wie schon gegen Langengeisling muss Heilmeier auf einige seiner Stammkräfte verzichten.
Zwar sind Nils Wölken und Raphael Hösl nach überstandener Grippe wieder dabei, dafür muss der 42-Jährige auf Marius Orthuber und Felix Zehetmaier verzichten. Florian Rauch, Benedikt Schuler, Paul Jäger und Julian Jaros fallen länger aus und fehlen dementsprechend auch gegen Nord-Lerchenau. So stehen nur 13 Feldspieler aus dem Kader der ersten Mannschaft zur Verfügung. Deshalb wird das Aufgebot mit Spielern aus der A-Jugend und der zweiten Mannschaft ergänzt.
An dem vor der Saison ausgegebenem Saisonziel „Klassenerhalt“ ändert sich auch nach den furiosen ersten Ergebnissen nichts. „Wir sind froh um jeden Punkt, den wir sammeln können. Wir wollen auch im nächsten Jahr in der Liga spielen“, erläuterte Heilmeier und ergänzt: „Für uns ist jedes Spiel ein Highlight.“ Gegen Nord-Lerchenau wird der Aufsteiger auch am Samstagnachmittag alles in die Waagschale werfen, um einen weiteren Schritt in Richtung des Saisonziels zu kommen. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. (sw)